Путин: 60% границ России — это водная гладь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин отметил, что 60% границ России — это водная гладь.
- Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что 60% границ России - это водная гладь.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Казалось бы, на первый взгляд, мы даже после распада Советского Союза остаемся самой большой в мире по территории страной… Но 60% границ Российской Федерации, 60% - это водная гладь, моря и океаны", - сказал глава государства.