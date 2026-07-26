Путин рассказал об экономической деятельности России в Арктике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия развивает экономическую деятельность в Арктике, применяя новейшие технологии.
- Владимир Путин подчеркнул, что природа Арктики очень ранима и требует аккуратного подхода при обеспечении экономических интересов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия развивает экономическую деятельность в Арктике, применяя новейшие технологии, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Мы развиваем там (в Арктике - ред.) хозяйственную деятельность. Действовать с точки зрения обеспечения экономических интересов там нужно крайне аккуратно, вы сами это знаете. Природа Арктики очень ранима, очень, поэтому там нужно применять новейшие технологии" - сказал глава государства.