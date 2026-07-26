Путин отметил популярность Дня ВМФ в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин отметил популярность Дня Военно-морского флота России.
- Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил популярность Дня Военно-морского флота России, отметив, насколько велико уважение россиян к морякам.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Уже говорил во вступительном слове при совещании с командующими флотов, насколько важен, популярен этот праздник в России, в нашем народе, насколько велико уважение к людям военно-морской профессии, вообще к морякам - к военным морякам тем более", - сказал глава государства.