Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия чувствует себя спокойно и уверенно в Арктике.
- По словам Путина, международное право и возможности защищать свои интересы находятся на стороне России в Арктике.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия чувствует себя спокойно и уверенно в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Мы чувствуем себя очень спокойно и уверенно (в Арктике - ред.), потому что и международное право на нашей стороне, и возможности защищать свои интересы тоже имеются у нас в полном объеме", - сказал глава государства.