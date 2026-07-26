Путин: Россия оправданно направляет много ресурсов на достижение целей СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин заявил, что направление большого количества ресурсов на достижение целей специальной военной операции оправдано.
- Он сообщил, что планы по развитию флота будут реализованы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия вынуждена много ресурсов направлять на достижение целей специальной военной операции, и это оправдано, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Мы сейчас вынуждены много ресурсов направлять - и это оправдано - на обеспечение успеха и достижения целей специальной военной операции, но планы по развитию флота и дальней, и ближней морской зоны, они есть, и они, безусловно, будут реализованы", - сказал глава государства в ходе встречи.