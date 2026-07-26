Моряки в России всегда были особой семьей, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что моряки в России всегда были особой семьей.
- Глава государства поздравил российских военных моряков с Днем ВМФ в Санкт-Петербурге.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Моряки в России всегда были особой семьей, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Все в России люди исходят из того, что моряки все-таки это особая семья, особая каста, в самом хорошем смысле этого слова", - сказал российский лидер.
Путин еще раз сердечно поздравил моряков с Днем военно-морского флота и пожелал им, их близким и боевым товарищам всего самого доброго.