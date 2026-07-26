Моряки в России всегда были особой семьей, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Моряки в России всегда были особой семьей, заявил президент России Владимир Путин.

Путин еще раз сердечно поздравил моряков с Днем военно-морского флота и пожелал им, их близким и боевым товарищам всего самого доброго.