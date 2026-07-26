Россия будет делать все для укрепления ВМФ, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. РФ будет делать все для укрепления своего Военно-морского флота, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы будем делать все для того, чтобы укреплять военно-морскую составляющую российской державы", - сказал российский лидер.