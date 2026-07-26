Путин отметил значение подводного флота в обеспечении безопасности страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин отметил значение подводного флота ВМФ России, оснащенного межконтинентальными баллистическими ракетами, для обеспечения безопасности страны.
- Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил значение подводного флота ВМФ РФ, оснащенного межконтинентальными баллистическими ракетами, в обеспечении безопасности страны.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Насколько важен подводный флот, оснащенный межконтинентальными баллистическими ракетами, для сдерживания любого противника и нанесения неприемлемого ущерба в случае прямой агрессии на РФ и создания угроз для суверенитета нашей страны", - сказал он.