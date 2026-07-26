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Путин отметил значение военного флота в обеспечении безопасности России - РИА Новости, 26.07.2026
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17:46 26.07.2026 (обновлено: 17:53 26.07.2026)
Путин отметил значение военного флота в обеспечении безопасности России

Путин: военный флот всегда имел важное значение для обеспечения безопасности РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что военно-морской флот всегда имел важное значение для обеспечения безопасности России.
  • Президент России пообщался с военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Военный флот всегда имел важное значение для обеспечения безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Что касается важности военно-морского флота, то она носит непреходящий характер еще с момента основания флота российского. Флот всегда имел важное значение в обеспечении безопасности российского государства", - сказал президент.
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