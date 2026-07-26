Путин отметил значение военного флота в обеспечении безопасности России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Военный флот всегда имел важное значение для обеспечения безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается важности военно-морского флота, то она носит непреходящий характер еще с момента основания флота российского. Флот всегда имел важное значение в обеспечении безопасности российского государства", - сказал президент.