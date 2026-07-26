Путин обязал изготовителей товаров предоставлять техдокументацию

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий производителей товаров предоставлять торговым и ремонтным организациям и ИП необходимую техническую документацию.

Техническая документация будет предоставляться в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока — в течение 10 лет со дня передачи товара потребителю.

Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий производителей товаров предоставлять торговым и ремонтным организациям и ИП необходимую техническую документацию, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно прежнему законодательству, изготовители товаров были обязаны поставлять в торговые и ремонтные организации запасные части, необходимые для ремонта и технического обслуживания товара. В отношении технической документации такой обязанности у них не было.

Это во многом обесценивает предусмотренные законом "О защите прав потребителей" гарантии использования подлежащих ремонту сложных технических товаров, прежде всего автомобилей, заявляли депутаты из фракции " Справедливая Россия Валерий Гартунг и Михаил Делягин.

При этом, например, коммерческая практика Китая не подразумевает автоматической передачи документации, даже для ремонта и технического обслуживания, отмечалось в сопроводителых документах.

В связи с этим новый закон обязывает изготовителей товаров предоставлять организациям и ИП, которые занимаются торговой деятельностью, а также ремонтом и техническим обслуживанием товаров, необходимую для этого информацию (техническую документацию), а также все изменения к ней. Порядок и сроки предоставления, а также состав такой информации и документации определит правительство РФ.

Они будут предоставляться в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока в течение 10 лет со дня передачи товара потребителю. Аналогичные сроки сейчас предусмотрены для поставки запчастей.