Путин обязал изготовителей товаров предоставлять техдокументацию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий производителей товаров предоставлять торговым и ремонтным организациям и ИП необходимую техническую документацию.
- Техническая документация будет предоставляться в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока — в течение 10 лет со дня передачи товара потребителю.
- Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий производителей товаров предоставлять торговым и ремонтным организациям и ИП необходимую техническую документацию, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно прежнему законодательству, изготовители товаров были обязаны поставлять в торговые и ремонтные организации запасные части, необходимые для ремонта и технического обслуживания товара. В отношении технической документации такой обязанности у них не было.
Это во многом обесценивает предусмотренные законом "О защите прав потребителей" гарантии использования подлежащих ремонту сложных технических товаров, прежде всего автомобилей, заявляли депутаты из фракции "Справедливая Россия" Валерий Гартунг и Михаил Делягин.
При этом, например, коммерческая практика Китая не подразумевает автоматической передачи документации, даже для ремонта и технического обслуживания, отмечалось в сопроводителых документах.
В связи с этим новый закон обязывает изготовителей товаров предоставлять организациям и ИП, которые занимаются торговой деятельностью, а также ремонтом и техническим обслуживанием товаров, необходимую для этого информацию (техническую документацию), а также все изменения к ней. Порядок и сроки предоставления, а также состав такой информации и документации определит правительство РФ.
Они будут предоставляться в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока в течение 10 лет со дня передачи товара потребителю. Аналогичные сроки сейчас предусмотрены для поставки запчастей.
Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.