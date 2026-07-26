Путин подписал закон о цифровизации порядка отбора кандидатов в присяжные

Документ предоставляет гражданам право подавать в электронной форме заявления об исключении из списков кандидатов в присяжные заседатели, исправлении неточных сведений и наличии обстоятельств, препятствующих исполнению обязанностей присяжного, при наличии у муниципалитета соответствующей технической возможности.

Кроме того, муниципалитеты смогут направлять списки кандидатов в суды и высшие исполнительные органы регионов в электронном виде, подписывая их усиленной квалифицированной электронной подписью. Закон также предусматривает использование единой системы межведомственного электронного взаимодействия при обмене сведениями, необходимыми для формирования и ведения списков кандидатов в присяжные заседатели.