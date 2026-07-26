ВМФ играет важнейшую роль в решении задач СВО, заявил Путин

"Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой", — сказал он в Главном Адмиралтействе в Петербурге, куда прибыл в День ВМФ.

Президент передал поздравления бойцам и командирам, которые сейчас находятся на боевых рубежах и поблагодарил их за службу. По его словам, им выпало служить в ответственный период, но тем выше вклад каждого в защиту интересов России.