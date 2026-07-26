ВМФ играет важнейшую роль в решении задач СВО, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военно-морской флот играет важнейшую роль в решении задач СВО, заявил Путин.
- Он вручил госнаграды отличившимся военнослужащим.
- Главком ВМФ доложил президенту, что к концу года моряки получат более двадцати новых кораблей, в том числе атомную подводную лодку "Пермь".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Военно-морской флот играет важнейшую роль в решении задач СВО, заявил Владимир Путин.
"Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой", — сказал он в Главном Адмиралтействе в Петербурге, куда прибыл в День ВМФ.
Президент передал поздравления бойцам и командирам, которые сейчас находятся на боевых рубежах и поблагодарил их за службу. По его словам, им выпало служить в ответственный период, но тем выше вклад каждого в защиту интересов России.
Путин затем вручил госнаграды отличившимся военнослужащим.
Главком ВМФ Александр Моисеев также доложил ему о модернизации флота. К концу года его состав пополнят более двадцати кораблей, в том числе атомная подводная лодка "Пермь". Кроме того, моряки получат обновленный ракетный крейсер "Нахимов".
День Военно-морского флота ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля.