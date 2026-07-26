Путин подписал закон о стажировке для выпускников колледжей и вузов

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон о введении нового вида трудовой деятельности — стажировки в сфере труда.

Стажером может стать человек, который получает или уже получил среднее профессиональное или высшее образование, дополнительное профобразование по программе переподготовки либо проходит профессиональное обучение.

Срочный трудовой договор о стажировке должен быть заключен не позднее одного года после завершения обучения, а сама стажировка не может длиться более шести месяцев.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит в Трудовой кодекс новый вид трудовой деятельности - стажировку в сфере труда, позволяющую выпускникам колледжей и вузов заключать срочный трудовой договор для получения первого профессионального опыта под руководством наставника, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно новому закону, стажером сможет стать лицо, получающее или уже получившее среднее профессиональное или высшее образование, дополнительное профобразование по программе переподготовки либо проходящее профессиональное обучение.

Срочный трудовой договор о стажировке должен быть заключен не позднее одного года после завершения обучения, при этом течение этого срока будет приостанавливаться на период военной службы, отпуска по беременности и родам, временной нетрудоспособности и в других предусмотренных законом случаях.

Сама стажировка не может длиться более шести месяцев. В наименовании должности стажера обязательно будет указываться, что работник является стажером. Все это время работодатель будет обязан организовать для него наставничество, а допустимый объем самостоятельной работы, порядок прохождения стажировки и оценки ее результатов пропишут в локальном акте.

Важная гарантия для стажера: если по окончании срочного договора он заключит трудовой договор с тем же работодателем, испытательный срок ему не устанавливается. При этом новый вид стажировки не будет применяться к госслужащим и муниципальным служащим, а также не затронет стажировки, связанные с охраной труда и допуском к профессиональной деятельности - для них сохраняются действующие нормы.