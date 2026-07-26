В Терлецком лесопарке в Москве впервые поселилась красношейная поганка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Красношейная поганка, занесенная в Красную книгу России, впервые поселилась в Терлецком лесопарке в Москве.
- Птицы обустроили гнездо и готовятся вывести потомство.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Редкая красношейная поганка впервые поселилась в Терлецком лесопарке в Москве, птица уже обустроила гнездо и готовится вывести потомство, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Красношейная поганка - небольшая водоплавающая птица с рыжим "ошейником" и характерными пучками золотистых перьев на голове, обычно она гнездится в северных районах европейской части России.
"Орнитологи впервые обнаружили в Терлецком лесопарке гнездо красношейной поганки, занесенной в Красную книгу России. Пару редких птиц заметили на пруду лесопарка, подведомственного столичному департаменту культуры", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Терлецком лесопарке птицы уже обустроили гнездо и готовятся вывести потомство.
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"Чтобы этот период прошел благополучно, специалисты столичного департамента природопользования совместно с сотрудниками парка, ГУП "Мосводосток" и учеными Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН огородили участок пруда и установили информационные щиты с правилами поведения", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что период размножения красношейная поганка особенно чувствительна. Громкие звуки и приближение людей могут заставить птицу покинуть кладку.
"Поэтому посетителей просят передвигаться только по обустроенным тропам, соблюдать тишину, не использовать пиротехнику, не оставлять мусор и выгуливать домашних животных исключительно на поводке", - добавляется в сообщении.
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