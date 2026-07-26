© Фото : пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Красношейная поганка в Терлецком лесопарке

В Терлецком лесопарке в Москве впервые поселилась красношейная поганка

Краткий пересказ от РИА ИИ Красношейная поганка, занесенная в Красную книгу России, впервые поселилась в Терлецком лесопарке в Москве.

Птицы обустроили гнездо и готовятся вывести потомство.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Редкая красношейная поганка впервые поселилась в Терлецком лесопарке в Москве, птица уже обустроила гнездо и готовится вывести потомство, сообщается на Редкая красношейная поганка впервые поселилась в Терлецком лесопарке в Москве, птица уже обустроила гнездо и готовится вывести потомство, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Красношейная поганка - небольшая водоплавающая птица с рыжим "ошейником" и характерными пучками золотистых перьев на голове, обычно она гнездится в северных районах европейской части России

"Орнитологи впервые обнаружили в Терлецком лесопарке гнездо красношейной поганки, занесенной в Красную книгу России. Пару редких птиц заметили на пруду лесопарка, подведомственного столичному департаменту культуры", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Терлецком лесопарке птицы уже обустроили гнездо и готовятся вывести потомство.

« "Чтобы этот период прошел благополучно, специалисты столичного департамента природопользования совместно с сотрудниками парка, ГУП " Мосводосток " и учеными Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН огородили участок пруда и установили информационные щиты с правилами поведения", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что период размножения красношейная поганка особенно чувствительна. Громкие звуки и приближение людей могут заставить птицу покинуть кладку.