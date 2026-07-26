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Попытки изолировать Россию в сфере обороны терпят фиаско, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2026
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17:57 26.07.2026 (обновлено: 18:39 26.07.2026)
Попытки изолировать Россию в сфере обороны терпят фиаско, заявил Путин

Путин: попытки изолировать Россию в сфере обороны и безопасности терпят фиаско

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что попытки изолировать Россию в сфере обороны терпят фиаско.
  • Путин отметил наличие большого количества стран, дружественно относящихся к России и поддерживающих ее усилия по обеспечению безопасности и укреплению многополярного мира.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Участие ВМФ РФ в международных учениях показывает, что попытки изолировать Россию в сфере обороны терпят фиаско, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Вы сейчас сказали о международных учениях, все-таки это говорит о том, что попытки изолировать Россию даже в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско. Есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих те задачи, которые мы решаем с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира", - сказал Путин.
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РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинДень Военно-Морского ФлотаБезопасность
 
 
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