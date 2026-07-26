Попытки изолировать Россию в сфере обороны терпят фиаско, заявил Путин

"Вы сейчас сказали о международных учениях, все-таки это говорит о том, что попытки изолировать Россию даже в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско. Есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих те задачи, которые мы решаем с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира", - сказал Путин.