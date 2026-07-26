Россиянки уступили Австралии в матче за бронзу Кубка мира по водному поло

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женская сборная России по водному поло проиграла команде Австралии в матче за третье место Финала Кубка мира.
- Встреча завершилась со счетом 12:9 в пользу сборной Австралии.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Женская сборная России по водному поло проиграла команде Австралии в матче за третье место Финала Кубка мира, который проходит в австралийском Сиднее.
Встреча завершилась со счетом 12:9 в пользу хозяек турнира.
В апреле россиянки вышли в финал второго дивизиона Кубка мира среди женских команд, чем гарантировали выступление на турнире в Сиднее, а позднее одержали победу на соревнованиях и обеспечили себе участие в первом дивизионе Кубка мира в 2027 году.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.