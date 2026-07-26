Погачар выиграл "Тур де Франс" и вошел в число лидеров по победам

Погачар выиграл многодневку в третий раз подряд, а до этого побеждал в 2020 и 2021 годах. 27-летний словенец догнал рекордсменов по числу побед на "Тур де Франс" - французов Жака Анкетиля и Бернара Ино, бельгийца Эдди Меркса и испанца Мигеля Индурайна.