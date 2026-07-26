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Погачар выиграл "Тур де Франс" и вошел в число лидеров по победам - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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21:17 26.07.2026

Погачар выиграл "Тур де Франс" и вошел в число лидеров по победам

© Фото : Пресс-служба UAE-TeamEmiratesСловенский велогонщик Тадей Погачар
Словенский велогонщик Тадей Погачар - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Пресс-служба UAE-TeamEmirates
Словенский велогонщик Тадей Погачар . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словенский велогонщик Тадей Погачар стал победителем 113-й многодневки «Тур де Франс».
  • Победу на 21-м этапе с финишем на Елисейских полях в Париже одержал нидерландец Матье ван дер Пул.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Словенский велогонщик команды UAE Team Emirates XRG Тадей Погачар стал победителем 113-й многодневки "Тур де Франс".
Заключительный, 21-й этап с финишем на Елисейских полях в Париже прошел по сокращенному маршруту - 89 км вместо запланированных 133 км. Победу на нем одержал нидерландец Матье ван дер Пул из команды Alpecin - Premier Tech, преодолевший дистанцию за 1 час 58 минут 49 секунд. Вторым стал его сокомандник бельгиец Яспер Филипсен, третьим - датчанин Мадс Педерсен, представляющий Lidl-Trek. Погачар занял 30-е место в протоколе с отставанием в 17 секунд от лидеров.
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В общем зачете "Тур де Франс" результат Погачара составил 73 часа 56 минут 26 секунд. Второе место занял представитель Bora-Hansgrohe бельгиец Ремко Эвенепул (отставание - 6 минут 26 секунд), третье - сокомандник Погачара мексиканец Исаак Дель Торо (+9.42).
Погачар выиграл многодневку в третий раз подряд, а до этого побеждал в 2020 и 2021 годах. 27-летний словенец догнал рекордсменов по числу побед на "Тур де Франс" - французов Жака Анкетиля и Бернара Ино, бельгийца Эдди Меркса и испанца Мигеля Индурайна.
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