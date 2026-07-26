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Россияне завоевали серебро в эстафете по плаванию на юниорском ЧЕ - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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15:30 26.07.2026
Россияне завоевали серебро в эстафете по плаванию на юниорском ЧЕ

Россияне взяли серебро в эстафете по плаванию на открытой воде на юниорском ЧЕ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПлавание на открытой воде
Плавание на открытой воде - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Плавание на открытой воде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне завоевали серебро в смешанной эстафете 4 по 1500 м в возрастной категории до 16 лет на чемпионате Европы среди юниоров по плаванию на открытой воде в Сукоро (Венгрия).
  • Анастасия Синякова, Кира Гусева, Егор Грешных и Александр Филипец показали результат 1 час 8 минут 34,33 секунды, уступив 21,01 секунды хозяевам турнира венграм.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россияне завоевали серебро в смешанной эстафете 4 по 1500 м в возрастной категории до 16 лет на чемпионате Европы среди юниоров по плаванию на открытой воде в Сукоро (Венгрия).
Анастасия Синякова, Кира Гусева, Егор Грешных и Александр Филипец показали результат 1 час 8 минут 34,33 секунды, уступив 21,01 секунды хозяевам турнира венграм.
Эстафета была последним соревнованием на чемпионате Европы. Россияне выступали на турнире под флагом страны и с национальным гимном.
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СпортВенгрияПлаваниеРоссияЧемпионат Европы по плаванию на открытой воде
 
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