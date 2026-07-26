Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге началось празднование Дня ВМФ - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 26.07.2026
В Петербурге началось празднование Дня ВМФ

Губернатор Петербурга и главком ВМФ возложили цветы к памятнику Петру I

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПамятник Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге
Памятник Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Памятник Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге празднование Дня Военно-морского флота началось с церемонии возложения цветов к памятнику Петру I, в которой приняли участие губернатор Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Празднование Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге началось с церемонии возложения цветов к памятнику основателю города и регулярного флота России Петру I, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«
"Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ России, Герой России, адмирал флота Александр Моисеев возложили цветы к Медному всаднику на Сенатской площади", - говорится в сообщении.
День ВМФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
День ВМФ в 2026 году: история и традиции праздника
Вчера, 02:38
В торжественной церемонии также приняли участие врио начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Михаил Лысенко, представители командования ВМФ, ветераны и военнослужащие ВМФ, юнармейцы, члены Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Церемонию завершило прохождение роты Почетного караула Ленинградского военного округа по Адмиралтейской набережной.
«
"Мы чтим память Петра Первого – создателя великого флота нашей страны, основателя морской столицы России. Сегодня Петербург остается крупнейшим центром кораблестроения, кузницей высококвалифицированных кадров, создает современное вооружение, достойно отвечает на все вызовы времени", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Сообщается, что в ознаменование Дня ВМФ и в соответствии с Указом президента РФ "О Военно-Морском Флоте Российской Федерации" проведен торжественный подъем Георгиевского Военно-морского флага на здании Главного штаба Военно-Морского Флота. На Флагшточной башне Нарышкина бастиона Петропавловской крепости поднят гюйс. На сводах Дворцового моста подняты флаги расцвечивания.
Цветы также были возложены к памятнику адмиралу Федору Ушакову у Центрального Военно-морского музея. В 2024 году монумент был торжественно открыт в День ВМФ президентом России Владимиром Путиным.
Путин поздравляет с Днём Военно-Морского Флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Путин поздравил моряков с Днем ВМФ
Вчера, 00:04
В честь Дня ВМФ Дворцовый, Троицкий и мост Бетанкура в Петербурге окрасятся в цвета российского флага. Праздничная подсветка будет действовать с 22.10 сегодня до 3.55 27 июля. Торжественно-праздничную панораму города дополняют зажженные факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова. Огонь в факелах будет гореть дважды: с 8.45 до 11.45 и с 21.00 до 23.30.
В Петербурге пройдут посвященные флоту выставки, экскурсии и концерты. Большую программу запланировал Центральный военно-морской музей. В честь праздника жители и гости города могут бесплатно посетить все его филиалы, включая главное здание на площади Труда, а также крейсер "Аврора" и Кронштадтскую крепость. В центре "Россия – моя история" открыта выставка "Великие флотоводцы и мореплаватели Флота Российского" из цикла "Слава, запечатленная в фарфоре". Экспозиция включает 36 фарфоровых скульптур флотоводцев и моряков. В 14.00 в Петропавловской крепости состоится выступление военно-морских оркестров.
День ВМФ отметят и в Кронштадте. Так, в парке "Патриот" ЛенВО выступит оркестр штаба Ленинградского военного округа. Жителей ждут также мастер-классы, выставки, интерактивная игра "Морской бой", регата радиоуправляемых моделей кораблей на пруду "Потешная флотилия". В музейно-историческом парке "Остров фортов" пройдут тематические мастер-классы и выступления творческих коллективов. В Андреевском саду состоится концертная программа "Флоту России – слава!"
Открытки с Днем ВМФ России - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Открытки с Днем ВМФ России — красивые картинки и поздравления морякам
25 июля, 20:00
 
РоссияСанкт-ПетербургАлександр БегловПетр IАлександр Моисеев (ВМФ)Центральный военно-морской музейВолонтеры Победы"Аврора"День Военно-Морского ФлотаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала