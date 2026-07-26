В Петербурге началось празднование Дня ВМФ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Санкт-Петербурге празднование Дня Военно-морского флота началось с церемонии возложения цветов к памятнику Петру I, в которой приняли участие губернатор Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Празднование Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге началось с церемонии возложения цветов к памятнику основателю города и регулярного флота России Петру I, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

« "Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ России, Герой России, адмирал флота Александр Моисеев возложили цветы к Медному всаднику на Сенатской площади", - говорится в сообщении.

В торжественной церемонии также приняли участие врио начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Михаил Лысенко, представители командования ВМФ, ветераны и военнослужащие ВМФ, юнармейцы, члены Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Церемонию завершило прохождение роты Почетного караула Ленинградского военного округа по Адмиралтейской набережной.

« "Мы чтим память Петра Первого – создателя великого флота нашей страны, основателя морской столицы России. Сегодня Петербург остается крупнейшим центром кораблестроения, кузницей высококвалифицированных кадров, создает современное вооружение, достойно отвечает на все вызовы времени", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Сообщается, что в ознаменование Дня ВМФ и в соответствии с Указом президента РФ "О Военно-Морском Флоте Российской Федерации" проведен торжественный подъем Георгиевского Военно-морского флага на здании Главного штаба Военно-Морского Флота. На Флагшточной башне Нарышкина бастиона Петропавловской крепости поднят гюйс. На сводах Дворцового моста подняты флаги расцвечивания.

Цветы также были возложены к памятнику адмиралу Федору Ушакову у Центрального Военно-морского музея. В 2024 году монумент был торжественно открыт в День ВМФ президентом России Владимиром Путиным.

В честь Дня ВМФ Дворцовый, Троицкий и мост Бетанкура в Петербурге окрасятся в цвета российского флага. Праздничная подсветка будет действовать с 22.10 сегодня до 3.55 27 июля. Торжественно-праздничную панораму города дополняют зажженные факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова. Огонь в факелах будет гореть дважды: с 8.45 до 11.45 и с 21.00 до 23.30.

В Петербурге пройдут посвященные флоту выставки, экскурсии и концерты. Большую программу запланировал Центральный военно-морской музей. В честь праздника жители и гости города могут бесплатно посетить все его филиалы, включая главное здание на площади Труда, а также крейсер "Аврора" и Кронштадтскую крепость. В центре "Россия – моя история" открыта выставка "Великие флотоводцы и мореплаватели Флота Российского" из цикла "Слава, запечатленная в фарфоре". Экспозиция включает 36 фарфоровых скульптур флотоводцев и моряков. В 14.00 в Петропавловской крепости состоится выступление военно-морских оркестров.