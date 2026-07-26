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Группа пострадавшего на Памире россиянина продолжит восхождение - РИА Новости, 26.07.2026
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08:21 26.07.2026 (обновлено: 08:28 26.07.2026)
Группа пострадавшего на Памире россиянина продолжит восхождение

Камолзода: группа пострадавшего в горах Памира россиянина продолжит восхождение

© РИА Новости / Виктор Чернов | Перейти в медиабанкПик Ленина на Памире
Пик Ленина на Памире - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Виктор Чернов
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Пик Ленина на Памире. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пострадавшего в горах Таджикистана Игоря Байера эвакуировали вертолетом с базы альпинистов.
  • Остальные члены группы, четыре альпиниста, продолжат восхождение в горах Памира.
  • Байер получил травмы головы и ноги 18 июля во время спуска с перевала Турамыс-1 на высоте 5270 метров.
ДУШАНБЕ, 26 июл - РИА Новости. Группа туристов, в составе которой был пострадавший в Таджикистане Игорь Байер, продолжит восхождение в горах Памира, сообщил РИА Новости начальник управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Джамшед Камолзода.
Ранее в воскресенье он рассказал агентству, что пострадавшего в горах Таджикистана Байера эвакуировали вертолетом с базы альпинистов в 8.20. Сейчас его везут в Душанбе, откуда он отправится в Москву 27 июля.
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"В понедельник у Игоря билет из Душанбе, отправится в Москву. Остальные члены его группы остались на базе и продолжат восхождение", - сказал Камолзода.
Он уточнил, что восхождение продолжат четыре альпиниста, всего в группе было пять человек.
По данным ведомства, Байеру предложили пройти обследование в больнице "Истиклол" в Душанбе, но он отказался.
Байер получил травмы головы и ноги 18 июля во время спуска с перевала Турамыс-1 на высоте 5270 метров, отметили в КЧС республики.
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