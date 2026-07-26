Группа пострадавшего на Памире россиянина продолжит восхождение

Краткий пересказ от РИА ИИ Пострадавшего в горах Таджикистана Игоря Байера эвакуировали вертолетом с базы альпинистов.

Остальные члены группы, четыре альпиниста, продолжат восхождение в горах Памира.

Байер получил травмы головы и ноги 18 июля во время спуска с перевала Турамыс-1 на высоте 5270 метров.

ДУШАНБЕ, 26 июл - РИА Новости. Группа туристов, в составе которой был пострадавший в Таджикистане Игорь Байер, продолжит восхождение в горах Памира, сообщил РИА Новости начальник управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Джамшед Камолзода.

Ранее в воскресенье он рассказал агентству, что пострадавшего в горах Таджикистана Байера эвакуировали вертолетом с базы альпинистов в 8.20. Сейчас его везут в Душанбе , откуда он отправится в Москву 27 июля.

"В понедельник у Игоря билет из Душанбе, отправится в Москву. Остальные члены его группы остались на базе и продолжат восхождение", - сказал Камолзода.

Он уточнил, что восхождение продолжат четыре альпиниста, всего в группе было пять человек.

По данным ведомства, Байеру предложили пройти обследование в больнице "Истиклол" в Душанбе, но он отказался.