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Россиянина, пострадавшего в горах Памира, эвакуировали с базы альпинистов - РИА Новости, 26.07.2026
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07:30 26.07.2026 (обновлено: 07:44 26.07.2026)
Россиянина, пострадавшего в горах Памира, эвакуировали с базы альпинистов

Россиянина, пострадавшего в горах Памира, эвакуировали с базы в Лашхский район

© Sputnik / Искандар Аминов | Перейти в медиабанкТаджикско-Афганская граница. Река на Западном Памире в Таджикистане, правый приток Пянджа
Таджикско-Афганская граница. Река на Западном Памире в Таджикистане, правый приток Пянджа - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Sputnik / Искандар Аминов
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Таджикско-Афганская граница. Река на Западном Памире в Таджикистане, правый приток Пянджа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российского туриста Игоря Байера успешно эвакуировали с Памира в районный центр Ляхш.
  • Пострадавшего транспортировали на вертолете чартерным рейсом из альпинистского лагеря «Поляна Москвина».
  • Байер получил травмы головы и ноги 18 июля во время спуска с перевала Турамыс-1 на высоте 5270 метров.
/ДУШАНБЕ, 26 июл - РИА Новости. Пострадавшего в горах Памира туриста из России Игоря Байера успешно эвакуировали в районный центр Ляхш, сообщил РИА Новости начальник управления кризисными ситуациями комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана Джамшед Камолзода.
По словам Камолзода, пострадавшего транспортировали на вертолете чартерным рейсом авиакомпании "Шохин Эйрлайнс" из альпинистского лагеря "Поляна Москвина" (4,2 тысячи метров).
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"Да, 08.20 его вертолет вернул в Вахш. Сейчас он в пути в Душанбе", - рассказал Камолзода.
По данным ведомства, Байеру предложили пройти обследование в столичной больнице "Истиклол", но он также отказался.
Байер получил травму 18 июля во время спуска с перевала Турамыс-1 на высоте 5270 метров - травмы головы и ноги, отметили в КЧС республики.
Друзья Байера организовали сбор средств на его экстренную эвакуацию 24 июля в размере 900 тысяч рублей. Позже сбор решили закрыть, так как его состояние улучшилось, а руководители группы решили дождаться чартерного рейса 26 июля.
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