Пострадавшего россиянина эвакуируют на вертолете с гор Памира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пострадавшего в горах Памира российского туриста Игоря Байера эвакуируют на вертолете с базы альпинистов.
- После эвакуации Байера доставят в районный центр Лахш, оттуда на автомобиле он отправится в Душанбе, а затем вылетит в Россию.
- Состояние пострадавшего оценивается как стабильное, от госпитализации он отказался.
ДУШАНБЕ, 26 июл - РИА Новости. Пострадавшего в горах Памира российского туриста Игоря Байера эвакуируют на вертолете с базы альпинистов, 27 июля он уже отправится в Москву, сообщил РИА Новости начальник управления кризисными ситуациями комитета ЧС Таджикистана Джамшед Камолзода.
Он пояснил, что Байера транспортируют на вертолете чартерным рейсом авиакомпании "Шохин Эйрлайнс", услуги которой входят в пакетный тур альпиниста. Транспортировка будет осуществляться с туристической базы "Поляна Москвина", которая располагается на высоте чуть более четырех тысяч метров. После эвакуации Байера доставят в районный центр Лахш, оттуда на автомобиле он отправится в Душанбе, а после вылетит в Россию.
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"На 27 июля у Игоря уже имеется билет в Москву", - заявил РИА Новости Камолзода.
Собеседник агентства также отметил, что состояние пострадавшего в настоящее время оценивается как стабильное, от госпитализации он отказался.
Игорь Байер получил травмы головы и ноги во время спуска с перевала Турамыс-1, расположенного на высоте 5270 метров в горах Памира. Информация о происшествии поступила в спасательное ведомство 18 июля. Все это время пострадавший находился в альпинистском лагере "Поляна Москвина" на высоте 4200 метров.
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