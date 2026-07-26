Пострадавшего россиянина эвакуируют на вертолете с гор Памира

Альпинисты во время восхождения на одну из вершин Памира. Архивное фото

Альпинисты во время восхождения на одну из вершин Памира

Краткий пересказ от РИА ИИ Пострадавшего в горах Памира российского туриста Игоря Байера эвакуируют на вертолете с базы альпинистов.

После эвакуации Байера доставят в районный центр Лахш, оттуда на автомобиле он отправится в Душанбе, а затем вылетит в Россию.

Состояние пострадавшего оценивается как стабильное, от госпитализации он отказался.

ДУШАНБЕ, 26 июл - РИА Новости. Пострадавшего в горах Памира российского туриста Игоря Байера эвакуируют на вертолете с базы альпинистов, 27 июля он уже отправится в Москву, сообщил РИА Новости начальник управления кризисными ситуациями комитета ЧС Таджикистана Джамшед Камолзода.

Он пояснил, что Байера транспортируют на вертолете чартерным рейсом авиакомпании "Шохин Эйрлайнс", услуги которой входят в пакетный тур альпиниста. Транспортировка будет осуществляться с туристической базы "Поляна Москвина", которая располагается на высоте чуть более четырех тысяч метров. После эвакуации Байера доставят в районный центр Лахш, оттуда на автомобиле он отправится в Душанбе , а после вылетит в Россию

"На 27 июля у Игоря уже имеется билет в Москву", - заявил РИА Новости Камолзода.

Собеседник агентства также отметил, что состояние пострадавшего в настоящее время оценивается как стабильное, от госпитализации он отказался.