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Пострадавшего россиянина эвакуируют на вертолете с гор Памира - РИА Новости, 26.07.2026
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00:35 26.07.2026
Пострадавшего россиянина эвакуируют на вертолете с гор Памира

Пострадавшего в горах Памира российского туриста эвакуируют на вертолете

© РИА Новости / Вадим Гиппенрейтер | Перейти в медиабанкАльпинисты во время восхождения на одну из вершин Памира
Альпинисты во время восхождения на одну из вершин Памира - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Вадим Гиппенрейтер
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Альпинисты во время восхождения на одну из вершин Памира. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пострадавшего в горах Памира российского туриста Игоря Байера эвакуируют на вертолете с базы альпинистов.
  • После эвакуации Байера доставят в районный центр Лахш, оттуда на автомобиле он отправится в Душанбе, а затем вылетит в Россию.
  • Состояние пострадавшего оценивается как стабильное, от госпитализации он отказался.
ДУШАНБЕ, 26 июл - РИА Новости. Пострадавшего в горах Памира российского туриста Игоря Байера эвакуируют на вертолете с базы альпинистов, 27 июля он уже отправится в Москву, сообщил РИА Новости начальник управления кризисными ситуациями комитета ЧС Таджикистана Джамшед Камолзода.
Он пояснил, что Байера транспортируют на вертолете чартерным рейсом авиакомпании "Шохин Эйрлайнс", услуги которой входят в пакетный тур альпиниста. Транспортировка будет осуществляться с туристической базы "Поляна Москвина", которая располагается на высоте чуть более четырех тысяч метров. После эвакуации Байера доставят в районный центр Лахш, оттуда на автомобиле он отправится в Душанбе, а после вылетит в Россию.
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"На 27 июля у Игоря уже имеется билет в Москву", - заявил РИА Новости Камолзода.
Собеседник агентства также отметил, что состояние пострадавшего в настоящее время оценивается как стабильное, от госпитализации он отказался.
Игорь Байер получил травмы головы и ноги во время спуска с перевала Турамыс-1, расположенного на высоте 5270 метров в горах Памира. Информация о происшествии поступила в спасательное ведомство 18 июля. Все это время пострадавший находился в альпинистском лагере "Поляна Москвина" на высоте 4200 метров.
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