Действующий чемпион "Формулы-1" Норрис выиграл Гран-при Венгрии

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем гонки 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Венгрии, который прошел на трассе "Хунгароринг".

На 56-м круге из-за проблем с коробкой передач сошел напарник Норриса австралиец Оскар Пиастри. В момент остановки он занимал третье место. Пилот "Феррари" Хэмилтон финишировал четвертым, однако из-за пятисекундного штрафа за превышение скорости на выезде с пит-лейна уступил позицию своему напарнику Леклеру.