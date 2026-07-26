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Действующий чемпион "Формулы-1" Норрис выиграл Гран-при Венгрии - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
17:46 26.07.2026 (обновлено: 18:20 26.07.2026)
Действующий чемпион "Формулы-1" Норрис выиграл Гран-при Венгрии

Действующий чемпион "Формулы-1" Норрис выиграл гонку Гран-при Венгрии

© Фото : Соцсети команды "Формулы-1" "Макларен" Пилот команды "Формулы-1" "Макларен" Ландо Норрис
Пилот команды Формулы-1 Макларен Ландо Норрис - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Соцсети команды "Формулы-1" "Макларен"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ландо Норрис из «Макларена» стал победителем гонки 11-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
  • Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третье — Кими Антонелли из «Мерседеса».
  • Следующий этап «Формулы-1» — Гран-при Нидерландов — пройдет с 21 по 23 августа.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем гонки 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Венгрии, который прошел на трассе "Хунгароринг".
Действующий чемпион "Формулы-1" одержал первую победу в основной гонке нынешнего сезона. Вторым стал четырехкратный победитель чемпионата нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл". Третье место занял итальянец Кими Антонелли из "Мерседеса".
В первой десятке также расположились: 4. Шарль Леклер ("Феррари"; +23,840), 5. Льюис Хэмилтон ("Феррари"; +24,540), 6. Исак Хаджар ("Ред Булл"; +55,488), 7. Джордж Расселл ("Мерседес", +57,503), 8. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз", +1 круг), 9. Нико Хюлькенберг ("Ауди", +1 круг), 10. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз", +1 круг).
На 56-м круге из-за проблем с коробкой передач сошел напарник Норриса австралиец Оскар Пиастри. В момент остановки он занимал третье место. Пилот "Феррари" Хэмилтон финишировал четвертым, однако из-за пятисекундного штрафа за превышение скорости на выезде с пит-лейна уступил позицию своему напарнику Леклеру.
Следующий этап "Формулы-1" - Гран-при Нидерландов - пройдет с 21 по 23 августа.
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