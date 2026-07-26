Шесть россиян вошли в предполагаемый состав сборной мира на Матч звезд НХЛ

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Шестеро россиян вошли в предполагаемый состав сборной мира на Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии сайта nhl.com.

В прогнозируемую команду из девяти полевых игроков и двух вратарей вошли российские нападающие Александр Овечкин ("Вашингтон"), Никита Кучеров ("Тампа"), Артемий Панарин ("Лос-Анджелес"), Кирилл Капризов ("Миннесота"), а также вратари Игорь Шестеркин ("Нью-Йорк Рейнджерс") и Андрей Василевский ("Тампа").