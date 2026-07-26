Шесть россиян вошли в предполагаемый состав сборной мира на Матч звезд НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шестеро россиян вошли в предполагаемый состав сборной мира на Матч звезд НХЛ.
- В сборную вошли нападающие Александр Овечкин, Никита Кучеров, Артемий Панарин, Кирилл Капризов, а также вратари Игорь Шестеркин и Андрей Василевский.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Шестеро россиян вошли в предполагаемый состав сборной мира на Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии сайта nhl.com.
Матч звезд НХЛ в 2027 году пройдет 5-6 февраля на Лонг-Айленде (США, штат Нью-Йорк) с участием сборных США, Канады, Швеции, Финляндии и сборной мира, которые сыграют по круговой системе в формате 3 на 3. Окончательный состав команд позднее будет определен лигой, Ассоциацией игроков НХЛ и голосованием болельщиков.
В прогнозируемую команду из девяти полевых игроков и двух вратарей вошли российские нападающие Александр Овечкин ("Вашингтон"), Никита Кучеров ("Тампа"), Артемий Панарин ("Лос-Анджелес"), Кирилл Капризов ("Миннесота"), а также вратари Игорь Шестеркин ("Нью-Йорк Рейнджерс") и Андрей Василевский ("Тампа").