В Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова

Краткий пересказ от РИА ИИ В сквере Адмиралтейства в Санкт-Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова.

В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, главнокомандующий Военно-морским флотом, Герой России адмирал флота Александр Моисеев, а также офицеры, ветераны флота, юнармейцы и личный состав роты почетного караула.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Бюст адмирала Павла Нахимова открыли в сквере Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, также там заложили капсулу с посланием ветеранов для потомков, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"Сегодня, в День Военно-морского флота, в сквере Адмиралтейства торжественно открыли бюст прославленного флотоводца — адмирала Павла Степановича Нахимова. В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов , Герой России , главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал флота Александр Моисеев, офицеры, ветераны флота, юнармейцы, а также личный состав роты почетного караула", — говорится в сообщении.

Право снять покрывало с бюста предоставили военнослужащим роты почетного караула.

"Его истинный талант флотоводца раскрылся в Синопском сражении и при обороне Севастополя в годы Крымской войны. Своим ратным трудом он приумножил славу России как великой морской державы. Мы гордимся именами выдающихся флотоводцев, восхищаемся их силой духа, готовностью служить Родине", — отметил Моисеев, говоря о Нахимове.

Беглов поздравил всех с Днем ВМФ от имени жителей Петербурга.

« "Для Петербурга, морской столицы России, этот праздник очень важен. Адмиралтейство помнит многих великих флотоводцев. Здесь чувствуется связь поколений. Мы открыли бюст Павла Нахимова. Он здесь учился, начинал служить, а потом страна узнала его как великого флотоводца, защитника Севастополя. Для нас очень значимо, что сегодня эта связь поколений чувствуется особо", — сказал губернатор.

Также в главном сквере Адмиралтейства состоялась церемония закладки капсулы с посланием победителей под символическим названием "Связь поколений 1945–2045". Капсулу заложил ветеран Военно-морского флота контр-адмирал Кирилл Тулин. Закладную доску закрепили главнокомандующий ВМФ России, губернатор Санкт‑Петербурга и представительница Юнармии.

Адресованное потомкам послание подлежит вскрытию в День ВМФ в 2045-м — в год 100-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В нем содержатся обращения ветеранов войны — мичмана Рэма Балакирева и капитана 1-го ранга Михаила Мороза. Им обоим в этом году исполняется 99 лет. В послании к потомкам также обратились ветераны ВМФ и юнармейцы.