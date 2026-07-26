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Палкина завоевала золото в метании молота на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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16:01 26.07.2026
Палкина завоевала золото в метании молота на чемпионате России

Палкина выиграла золото чемпионата России в метании молота

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийская спортсменка Софья Палкина
Российская спортсменка Софья Палкина - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российская спортсменка Софья Палкина . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Софья Палкина завоевала золотую медаль в метании молота на чемпионате России по легкой атлетике с результатом 73,77 метра.
  • Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Екатеринбурге.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Софья Палкина завоевала золотую медаль в метании молота на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге.
Палкина выиграла турнир с результатом 73,77 метра. Второй стала Анастасия Шкуратова (67,20), третий результат показала Алисия Наумова (66,82).
Турнир в Екатеринбурге завершится 26 июля.
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СпортЕкатеринбургРоссияСофья ПалкинаЛегкая атлетика
 
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