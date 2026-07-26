Палкина завоевала золото в метании молота на чемпионате России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Софья Палкина завоевала золотую медаль в метании молота на чемпионате России по легкой атлетике с результатом 73,77 метра.
- Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Екатеринбурге.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Софья Палкина завоевала золотую медаль в метании молота на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге.
Палкина выиграла турнир с результатом 73,77 метра. Второй стала Анастасия Шкуратова (67,20), третий результат показала Алисия Наумова (66,82).
Турнир в Екатеринбурге завершится 26 июля.