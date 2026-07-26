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"Атланта" Миранчука крупно уступила "Нью-Инглэнду" в матче MLS - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Футбол
 
07:33 26.07.2026 (обновлено: 10:50 26.07.2026)
"Атланта" Миранчука крупно уступила "Нью-Инглэнду" в матче MLS

"Атланта" проиграла "Нью-Инглэнду" в матче MLS, несмотря на ассист Миранчука

© Фото : Пресс-служба "Атланты Юнайтед"Футболист "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук на тренировке
Футболист Атланты Юнайтед Алексей Миранчук на тренировке - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Пресс-служба "Атланты Юнайтед"
Футболист "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук на тренировке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Нью-Инглэнд Революшн» обыграл «Атланта Юнайтед» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата MLS.
  • «Атланта Юнайтед» проиграла 11-й матч сезона и занимает последнее место в турнирной таблице с 12 очками за 17 матчей.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Атланта Юнайтед" уступила "Нью-Инглэнд Революшн" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча прошла в Фоксборо и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Карлес Гил (11-я минута), Дор Тургеман (36), Пейтон Миллер (56) и Бруклин Рейнз (67). У "Атланты" отличился Мигель Альмирон (85), результативную передачу на которого сделал российский полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук.
"Атланта" проиграла 11-й матч сезона и идет на последнем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков за 17 матчей. "Нью-Инглэнд Революшн" (29 очков) располагается на третьем месте.
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ФутболСпортАлексей МиранчукАтланта ЮнайтедНью-Ингленд РеволюшнMajor League Soccer 2025
 
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