"Атланта" Миранчука крупно уступила "Нью-Инглэнду" в матче MLS

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Нью-Инглэнд Революшн» обыграл «Атланта Юнайтед» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата MLS.
- «Атланта Юнайтед» проиграла 11-й матч сезона и занимает последнее место в турнирной таблице с 12 очками за 17 матчей.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Атланта Юнайтед" уступила "Нью-Инглэнд Революшн" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча прошла в Фоксборо и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Карлес Гил (11-я минута), Дор Тургеман (36), Пейтон Миллер (56) и Бруклин Рейнз (67). У "Атланты" отличился Мигель Альмирон (85), результативную передачу на которого сделал российский полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук.
"Атланта" проиграла 11-й матч сезона и идет на последнем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков за 17 матчей. "Нью-Инглэнд Революшн" (29 очков) располагается на третьем месте.
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