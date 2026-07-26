Космонавт Дубров принял командование российским сегментом МКС

Корабль "Союз МС-28" с экипажем отстыковался от МКС и находится на пути к Земле. Скоро двигатель корабля будет включен на торможение, затем "Союз" с экипажем войдет в плотные слои атмосферы, разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат приземлится около 13.26 мск в степи Казахстана.