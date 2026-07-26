Космонавт Дубров принял командование российским сегментом МКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Кудь-Сверчков передал командование российским сегментом МКС Петру Дуброву перед возвращением на Землю.
- Корабль «Союз МС-28» с экипажем отстыковался от МКС и находится на пути к Земле.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков перед возвращением на Землю с МКС передал командование российским сегментом станции космонавту Петру Дуброву, сообщила в воскресенье госкорпорация "Роскосмос".
"Вчера на МКС прошла церемония передачи командования российским сегментом станции: Сергей Кудь-Сверчков перед возвращением на Землю передал командование космонавту "Роскосмоса" Петру Дуброву", - говорится в сообщении.
Корабль "Союз МС-28" с экипажем отстыковался от МКС и находится на пути к Земле. Скоро двигатель корабля будет включен на торможение, затем "Союз" с экипажем войдет в плотные слои атмосферы, разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат приземлится около 13.26 мск в степи Казахстана.