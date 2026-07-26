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Космонавт Дубров принял командование российским сегментом МКС - РИА Новости, 26.07.2026
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13:09 26.07.2026 (обновлено: 13:31 26.07.2026)
Космонавт Дубров принял командование российским сегментом МКС

Космонавт Кудь-Сверчков передал командование российским сегментом МКС Дуброву

© Фото : Роскосмос/MAXРоссийский космонавт Сергей Кудь-Сверчков перед возвращением на Землю с МКС передал командование российским сегментом станции космонавту Петру Дуброву
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков перед возвращением на Землю с МКС передал командование российским сегментом станции космонавту Петру Дуброву - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Роскосмос/MAX
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков перед возвращением на Землю с МКС передал командование российским сегментом станции космонавту Петру Дуброву
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Кудь-Сверчков передал командование российским сегментом МКС Петру Дуброву перед возвращением на Землю.
  • Корабль «Союз МС-28» с экипажем отстыковался от МКС и находится на пути к Земле.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков перед возвращением на Землю с МКС передал командование российским сегментом станции космонавту Петру Дуброву, сообщила в воскресенье госкорпорация "Роскосмос".
"Вчера на МКС прошла церемония передачи командования российским сегментом станции: Сергей Кудь-Сверчков перед возвращением на Землю передал командование космонавту "Роскосмоса" Петру Дуброву", - говорится в сообщении.
Корабль "Союз МС-28" с экипажем отстыковался от МКС и находится на пути к Земле. Скоро двигатель корабля будет включен на торможение, затем "Союз" с экипажем войдет в плотные слои атмосферы, разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат приземлится около 13.26 мск в степи Казахстана.
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