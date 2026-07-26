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Трое космонавтов после завершения миссии на МКС перешли в "Союз МС-28" - РИА Новости, 26.07.2026
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08:20 26.07.2026 (обновлено: 15:05 26.07.2026)
Трое космонавтов после завершения миссии на МКС перешли в "Союз МС-28"

Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс перешли с МКС в "Союз МС-28"

© РИА Новости / NASA | Перейти в медиабанкЭкипаж корабля "Союз МС-28" совершает посадку на землю
Экипаж корабля Союз МС-28 совершает посадку на землю - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / NASA
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Экипаж корабля "Союз МС-28" совершает посадку на землю
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс перешли в корабль "Союз МС-28" и закрыли отделяющие его от МКС люки.
  • Корабль "Союз МС-28" должен отстыковаться от МКС в 9:55 мск, а спускаемый аппарат с экипажем приземлится около 12:50 мск в степи Казахстана.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс после завершения своей экспедиции на Международной космической станции перешли в корабль "Союз МС-28" и закрыли отделяющие его от станции люки, трансляцию ведет "Роскосмос".
Как ожидается, корабль должен отстыковаться от станции в 9.55 мск. После того, как он отдалится от МКС на безопасное расстояние, двигатель корабля будет включен на торможение, затем "Союз" с экипажем войдет в плотные слои атмосферы, разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат приземлится около 12.50 мск в степи Казахстана.
Кудь-Сверчков был командиром МКС с 12 января, когда принял эту должность от американского астронавта Майкла Финка. Кудь-Сверчкова сменил россиянин Петр Дубров.
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