Американский хоккеист Менелл, получивший российский паспорт, покинул СКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский защитник Бреннан Менелл и петербургский СКА расторгли контракт по соглашению сторон.
- Бреннан Менелл сыграл 60 матчей за СКА и набрал 18 очков (9 голов + 9 передач).
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Американский защитник Бреннан Менелл и петербургский СКА расторгли контракт по соглашению сторон, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В "Динамо" Менелл выступал с сезона-2022/23. В составе столичного клуба он принял участие в 178 матчах и набрал 108 очков (14 голов и 94 передачи). Вместе с командой он стал обладателем Кубка континента. В июле 2023 года американец получил российский паспорт.
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