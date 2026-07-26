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Американский хоккеист Менелл, получивший российский паспорт, покинул СКА - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Хоккей
 
13:49 26.07.2026
Американский хоккеист Менелл, получивший российский паспорт, покинул СКА

СКА расторг контракт с защитником Бреннаном Менеллом по соглашению сторон

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкХоккеист СКА Бреннан Менелл
Хоккеист СКА Бреннан Менелл - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Хоккеист СКА Бреннан Менелл . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский защитник Бреннан Менелл и петербургский СКА расторгли контракт по соглашению сторон.
  • Бреннан Менелл сыграл 60 матчей за СКА и набрал 18 очков (9 голов + 9 передач).
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Американский защитник Бреннан Менелл и петербургский СКА расторгли контракт по соглашению сторон, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Менелл стал игроком СКА летом 2025 года, перейдя в рамках обмена из московского "Динамо". В составе петербургского клуба 29-летний американец сыграл 60 матчей и набрал 18 очков (9 голов + 9 передач).
В "Динамо" Менелл выступал с сезона-2022/23. В составе столичного клуба он принял участие в 178 матчах и набрал 108 очков (14 голов и 94 передачи). Вместе с командой он стал обладателем Кубка континента. В июле 2023 года американец получил российский паспорт.
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ХоккейСпортБреннан МенеллСКА (Санкт-Петербург)ХК Динамо (Москва)КХЛ 2025-2026
 
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