Гимнаста выписали из больницы после серьезного падения на Играх Содружества

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Английский гимнаст Габриэль Лэнгтон был выписан из больницы после серьезного падения с перекладины на Играх Содружества в Глазго (Шотландия), сообщает ESPN.

В пятницу сборная Англии завоевала серебряные медали в командных соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин на Играх Содружества. Лэнгтон сорвался с перекладины и упал на мат головой и шеей. Спортсмену оказали помощь на арене, после чего вынесли его на носилках с фиксацией головы и шеи и госпитализировали. Позднее представители команды сообщили, что Лэнгтон двигался и разговаривал с врачами.