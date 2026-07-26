Гимнаста выписали из больницы после серьезного падения на Играх Содружества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Английский гимнаст Габриэль Лэнгтон упал с перекладины на Играх Содружества в Глазго.
- После падения Лэнгтона госпитализировали, он двигался и разговаривал с врачами.
- У Лэнгтона не обнаружено серьезных осложнений, связанных с травмой, и его выписали из больницы.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Английский гимнаст Габриэль Лэнгтон был выписан из больницы после серьезного падения с перекладины на Играх Содружества в Глазго (Шотландия), сообщает ESPN.
В пятницу сборная Англии завоевала серебряные медали в командных соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин на Играх Содружества. Лэнгтон сорвался с перекладины и упал на мат головой и шеей. Спортсмену оказали помощь на арене, после чего вынесли его на носилках с фиксацией головы и шеи и госпитализировали. Позднее представители команды сообщили, что Лэнгтон двигался и разговаривал с врачами.
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"Габриэля перевели в больницу в качестве меры предосторожности, он прошел несколько обследований, результаты которых оказались очень положительными. К счастью, у него не обнаружено серьезных осложнений, связанных с травмой", - заявили представители команды.
Лэнгтон вошел в состав сборной вместо получившего травму трехкратного олимпийского чемпиона Макса Уитлока.