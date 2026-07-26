Глава Минтруда назвал навыки, необходимые для успешной карьеры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков считает, что упорство и стремление постоянно учиться могут помочь специалисту добиться успеха в профессии и построить карьеру в России.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Упорство, стремление постоянно учиться и осваивать новые технологии могут помочь специалисту добиться успеха в профессии и построить карьеру в России, сказал РИА Новости министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
"Мне кажется, упорство и желание постигать что-то новое <...> в учебе, в технологиях. И тогда ты будешь лучшим в своем деле. Только упорство и желание действительно двигаться вперед", — отметил Котяков, отвечая на вопрос агентства, какие универсальные навыки могут помочь специалисту стать лучшим в профессии и построить карьеру.
Ранее министр сообщил, что профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения останутся востребованными как минимум до 2032 года.
Лучших специалистов России по номинациям выбрали по итогам федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", который прошел в Республике Мордовии 21-22 июля.