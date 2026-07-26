Рейтинг@Mail.ru
Глава Минтруда назвал навыки, необходимые для успешной карьеры - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 26.07.2026 (обновлено: 15:32 26.07.2026)
Глава Минтруда назвал навыки, необходимые для успешной карьеры

Котяков: упорство и желание постоянно учиться помогут добиться успеха в карьере

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков считает, что упорство и стремление постоянно учиться могут помочь специалисту добиться успеха в профессии и построить карьеру в России.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Упорство, стремление постоянно учиться и осваивать новые технологии могут помочь специалисту добиться успеха в профессии и построить карьеру в России, сказал РИА Новости министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
"Мне кажется, упорство и желание постигать что-то новое <...> в учебе, в технологиях. И тогда ты будешь лучшим в своем деле. Только упорство и желание действительно двигаться вперед", — отметил Котяков, отвечая на вопрос агентства, какие универсальные навыки могут помочь специалисту стать лучшим в профессии и построить карьеру.
Ранее министр сообщил, что профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения останутся востребованными как минимум до 2032 года.
Лучших специалистов России по номинациям выбрали по итогам федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", который прошел в Республике Мордовии 21-22 июля.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Котяков рассказал, кто наиболее востребован на рынке труда
26 июня, 08:33
 
РоссияАнтон КотяковОбществоРаботаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала