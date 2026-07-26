Глава Минтруда назвал навыки, необходимые для успешной карьеры

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Упорство, стремление постоянно учиться и осваивать новые технологии могут помочь специалисту добиться успеха в профессии и построить карьеру в России, сказал РИА Новости министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.