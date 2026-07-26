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Россияне взяли 18 медалей на молодежном ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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19:55 26.07.2026
Россияне взяли 18 медалей на молодежном ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

Россияне выиграли 18 медалей на молодежном ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкИлья Штокалов
Илья Штокалов - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне стали победителями медального зачета чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров, который прошел в Сегеде (Венгрия).
  • Российские спортсмены завоевали семь золотых, три серебряные и восемь бронзовых медалей.
  • Сборная России заняла первое место, опередив команды Венгрии и Чехии.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россияне стали победителями медального зачета чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров, который прошел в Сегеде (Венгрия).
В воскресенье в рамках вечерней сессии золото среди юниоров в каноэ-двойках на дистанции 500 м завоевали Дарья Почетная и Анастасия Романюк. Еще одну золотую медаль российской команде принесли юниоры Елизавета и Мария Сомовы, победившие в каноэ-двойках на дистанции 200 м. Также победителем соревнований в каноэ-одиночках на дистанции 500 м среди спортсменов не старше 23 лет стал Матвей Арсенов.
Серебряными призерами в соревнованиях байдарок-четверок на дистанции 500 м среди спортсменов не старше 23 лет стали Александр Розов, Дмитрий Мамцев, Максим Гуков и Максим Каменсков.
Бронзовые медали завоевали Александр Минеев (каноэ-одиночки, 500 м, юниоры), Екатерина Шляпникова (каноэ-одиночки, 200 м, до 23 лет), Александр Розов (байдарки-одиночки, 200 м, до 23 лет), Елизавета Сомова, Дарья Ушакова, Артем Черненко и Арсений Качагин (каноэ-четверки, 500 м, юниоры), София Новикова, Кира Сарычева, Арина Алабина и Александра Волкова (байдарки-четверки, 500 м, юниоры), а также Евгения Кораблева и Алина Ковалева (каноэ-двойки, 200 м, до 23 лет).
В общей сложности россияне завоевали 18 медалей - семь золотых, три серебряные и восемь бронзовых. В медальном зачете сборная России заняла первое место, опередив команды Венгрии (6-7-4) и Чехии (3-3-3).
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