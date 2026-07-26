Путин заявил о задаче по обеспечению безопасности Калининградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями.
- Перед Балтийским флотом поставлена задача по обеспечению безопасности Калининградской области.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что перед Балтийским флотом РФ поставлена задача по обеспечению безопасности Калининградской области.
Глава государства прибыл в Санкт-Петербург в День ВМФ. В воскресенье он заслушал доклады от командующих флотами. Во время мероприятия Путин заявил, что безопасность Калининградской области в случае возникновения угроз будет обеспечиваться всеми возможностями РФ.
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"Разумеется, на переднем крае должен находиться Балтийский флот. Знаю, что задачи соответствующие перед вами поставлены. Надеюсь, что они исполняются должным образом", - сказал Путин.