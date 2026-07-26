Дочь фигуристки Грищук обвинила мать в домашнем насилии

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Дочь двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Оксаны Грищук Скайлер Мари Грейс Грищук сообщила, что подала заявление о домашнем насилии со стороны матери.

Грищук 54 года. В паре с Евгением Платовым она стала двукратной олимпийской чемпионкой (1994, 1998) в танцах на льду, четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.