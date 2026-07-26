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Дочь фигуристки Грищук обвинила мать в домашнем насилии - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Фигурное катание
 
22:05 26.07.2026
Дочь фигуристки Грищук обвинила мать в домашнем насилии

Дочь Оксаны Грищук Скайлер Мари Грейс Грищук обвинила мать в домашнем насилии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОксана Грищук
Оксана Грищук - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Оксана Грищук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дочь двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Оксаны Грищук подала заявление о домашнем насилии со стороны матери.
  • Скайлер Мари Грейс Грищук написала в социальной сети о пережитом физическом и эмоциональном насилии.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Дочь двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Оксаны Грищук Скайлер Мари Грейс Грищук сообщила, что подала заявление о домашнем насилии со стороны матери.
Грищук-младшая родилась в США в 2002 году. После расставания с американским фитнес-тренером фигуристка воспитывала дочь самостоятельно. В отличие от матери, Скайлер начала спортивную карьеру в теннисе.
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"Я никогда не думала, что расскажу о чем-то настолько личном, ведь я много лет держала это в себе. Но теперь я наконец подала заявление о домашнем насилии в отношении своей матери Оксаны Грищук после многих лет физического и эмоционального насилия и пережитой травмы", - написала Скайлер в Instagram*.
Грищук 54 года. В паре с Евгением Платовым она стала двукратной олимпийской чемпионкой (1994, 1998) в танцах на льду, четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.
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