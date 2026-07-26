Российские гребцы завоевали четыре медали на ЧЕ среди юниоров и молодежи

Краткий пересказ от РИА ИИ Россияне завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров в Сегеде (Венгрия).

Золотые медали завоевали Иван Некрасов в соревновании байдарок-одиночек и Савелий Сидоров с Александром Боц в соревновании каноэ-двоек, серебряную медаль получил Дмитрий Авдеев, а бронзовую — Анастасия Романюк.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россияне завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров, который проходит в Сегеде (Венгрия).

У юниоров золотую медаль в соревновании байдарок-одиночек на дистанции 500 метров завоевал россиянин Иван Некрасов. Второе золото для российской команды заработали Савелий Сидоров и Александр Боц, одержавшие победу в соревновании каноэ-двоек на 500 метров среди спортсменов до 23 лет.

Серебряным призером в заезде байдарок-одиночек на 500 метров среди спортсменов не старше 23 лет стал россиянин Дмитрий Авдеев, а бронзу среди юниоров в каноэ-одиночках на 500 метров завоевала россиянка Анастасия Романюк.