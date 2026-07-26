Голдобин признался, что хотел забить вратарям НХЛ в "Матче года"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий петербургского СКА Николай Голдобин заявил, что, несмотря на товарищеский статус «Матча года», хотел забросить шайбу в ворота голкиперов из НХЛ.
- Команда Михаила Сергачева обыграла команду Артемия Панарина в «Матче года» в серии буллитов, основное время завершилось со счетом 9:9, победную попытку реализовал форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Нападающий петербургского СКА Николай Голдобин после "Матча года" заявил РИА Новости, что, несмотря на товарищеский статус встречи, хотел забросить шайбу в ворота голкиперов, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В субботу команда Михаила Сергачева в серии буллитов обыграла команду Артемия Панарина в "Матче года". Основное время встречи завершилось со счетом 9:9. Победную попытку в послематчевой серии реализовал форвард "Вашингтон Кэпиталз" Алексей Протас.
"Конечно, это праздник. Но у любого хоккеиста внутри есть спортивный характер. Хочется выиграть, хочется забить. Хочется забить вратарям НХЛ. Хотя кому-то, наверное, уже все равно, потому что они и так играют в НХЛ. Думаю, был интересный матч", - сказал Голдобин.
В нынешнем году организаторы "Матча года" собрали на благотворительность 50 миллионов рублей.