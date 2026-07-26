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Гергиев может выступить в Нью-Йорке уже в этому году - РИА Новости, 26.07.2026
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12:38 26.07.2026
Гергиев может выступить в Нью-Йорке уже в этому году

Кук: Гергиев может выступить в нью-йоркском Карнеги-холле в этому году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГенеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев
Генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук заявил, что Валерий Гергиев может выступить в нью-йоркском Карнеги-холле в этом году.
  • Обсуждается возможность проведения концерта Молодежного оркестра Санкт-Петербурга под управлением Гергиева, солистом может выступить российский скрипач Михаил Симонян.
  • Реализация инициативы зависит от позиции госдепартамента и президента США, так как сейчас Гергиев не может приехать в страну.
ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Глава Большого и Мариинского театров, народный артист России Валерий Гергиев может выступить в нью-йоркском Карнеги-холле уже в этом году, заявил в интервью РИА Новости глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.
“Чайковский открывал Карнеги-холл 135 лет назад, и сейчас задача состоит в том, чтобы маэстро Гергиев мог выступить там в нынешнем году”, - сказал собеседник агентства.
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По словам Кука, в настоящий момент обсуждается возможность проведения концерта Молодежного оркестра Санкт-Петербурга под управлением Гергиева. Солистом мог бы выступить российский скрипач Михаил Симонян, однако окончательной договоренности о проведении концерта пока нет.
Симонян, как отмечает глава комиссии, уже выступил с концертами в Вашингтоне, Нью-Йорке и Атланте и назвал эти мероприятия началом возобновления культурных контактов между Россией и США.
Кук добавил, что реализация инициативы зависит не только от организаторов, но и от позиции госдепартамента и президента США Дональда Трампа, поскольку в настоящее время Гергиев не может приехать в страну.
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“Но, опять же, эти вопросы должны решать госдепартамент и президент Соединенных Штатов. Сейчас маэстро Гергиев не может приехать сюда”, - отметил он.
Тем не менее, Кук выразил надежду, что в перспективе ведущие российские театральные и музыкальные коллективы, включая Мариинский и Большой театры, смогут возобновить выступления в Соединенных Штатах.
После начала специальной военной операции на Украине выступления Гергиева стали отменять в США и европейских странах. В феврале 2022 года его отстранили от трех концертов Венского филармонического оркестра в Карнеги-холле. Позднее с дирижером прекратила сотрудничество Мюнхенская филармония, а концерты с его участием отменили в Париже и в ряде европейских городов.
Президент России Владимир Путин ранее назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, они сами лишают себя части мировой культуры.
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