Гергиев может выступить в Нью-Йорке уже в этому году

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук заявил, что Валерий Гергиев может выступить в нью-йоркском Карнеги-холле в этом году.

Обсуждается возможность проведения концерта Молодежного оркестра Санкт-Петербурга под управлением Гергиева, солистом может выступить российский скрипач Михаил Симонян.

Реализация инициативы зависит от позиции госдепартамента и президента США, так как сейчас Гергиев не может приехать в страну.

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Глава Большого и Мариинского театров, народный артист России Валерий Гергиев может выступить в нью-йоркском Карнеги-холле уже в этом году, заявил в интервью РИА Новости глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.

“Чайковский открывал Карнеги-холл 135 лет назад, и сейчас задача состоит в том, чтобы маэстро Гергиев мог выступить там в нынешнем году”, - сказал собеседник агентства.

По словам Кука, в настоящий момент обсуждается возможность проведения концерта Молодежного оркестра Санкт-Петербурга под управлением Гергиева. Солистом мог бы выступить российский скрипач Михаил Симонян, однако окончательной договоренности о проведении концерта пока нет.

Симонян, как отмечает глава комиссии, уже выступил с концертами в Вашингтоне, Нью-Йорке и Атланте и назвал эти мероприятия началом возобновления культурных контактов между Россией и США.

Кук добавил, что реализация инициативы зависит не только от организаторов, но и от позиции госдепартамента и президента США Дональда Трампа, поскольку в настоящее время Гергиев не может приехать в страну.

“Но, опять же, эти вопросы должны решать госдепартамент и президент Соединенных Штатов. Сейчас маэстро Гергиев не может приехать сюда”, - отметил он.

Тем не менее, Кук выразил надежду, что в перспективе ведущие российские театральные и музыкальные коллективы, включая Мариинский и Большой театры, смогут возобновить выступления в Соединенных Штатах.

После начала специальной военной операции на Украине выступления Гергиева стали отменять в США и европейских странах. В феврале 2022 года его отстранили от трех концертов Венского филармонического оркестра в Карнеги-холле. Позднее с дирижером прекратила сотрудничество Мюнхенская филармония, а концерты с его участием отменили в Париже и в ряде европейских городов.