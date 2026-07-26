"Машук-КМВ" сообщил об уничтожении почти всего имущества из-за пожара

Краткий пересказ от РИА ИИ В ночь на 26 июля на базе футбольного клуба «Машук-КМВ» произошел пожар.

Огонь полностью уничтожил третий этаж здания, где проживало большинство футболистов, а также всю клубную экипировку, тренировочный инвентарь, технику, документацию и личные вещи.

Несмотря на произошедшую трагедию, команда вышла на матч против «Волгаря».

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пятигорский "Машук-КМВ" сообщил об уничтожении почти всего имущества, необходимого для функционирования футбольного клуба, в результате пожара на базе команды.

Возгорание произошло в ночь на 26 июля ориентировочно с 2:30 до 3:00 мск. Огонь полностью уничтожил третий этаж здания, где проживало большинство футболистов команды. Также сгорели вся клубная экипировка, тренировочный инвентарь, техника, документация и личные вещи сотрудников, тренерского штаба и игроков. Сообщается, что в момент пожара на базе находился просмотровый футболист, которому удалось своевременно покинуть здание. В результате происшествия никто не пострадал.

"Футбольный клуб " Машук-КМВ " понес серьезные потери. Практически все имущество, необходимое для полноценного функционирования команды, было уничтожено огнем. Несмотря на произошедшую трагедию, сегодня наша команда вышла на матч против " Волгаря ". Игроки, тренерский штаб и сотрудники клуба приехали на игру, уже зная о случившемся. Для всех нас это стало тяжелым эмоциональным ударом. Однако команда проявила настоящий характер, сплоченность и профессионализм", - сообщается в Telegram -канале клуба.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются причины произошедшего, на месте продолжают работать специалисты компетентных органов.