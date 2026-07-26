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"Машук-КМВ" сообщил об уничтожении почти всего имущества из-за пожара - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Футбол
 
22:32 26.07.2026 (обновлено: 22:58 26.07.2026)
"Машук-КМВ" сообщил об уничтожении почти всего имущества из-за пожара

Пятигорский "Машук-КМВ" заявил об уничтожении почти всего имущества из-за пожара

© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"Футбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на 26 июля на базе футбольного клуба «Машук-КМВ» произошел пожар.
  • Огонь полностью уничтожил третий этаж здания, где проживало большинство футболистов, а также всю клубную экипировку, тренировочный инвентарь, технику, документацию и личные вещи.
  • Несмотря на произошедшую трагедию, команда вышла на матч против «Волгаря».
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пятигорский "Машук-КМВ" сообщил об уничтожении почти всего имущества, необходимого для функционирования футбольного клуба, в результате пожара на базе команды.
Возгорание произошло в ночь на 26 июля ориентировочно с 2:30 до 3:00 мск. Огонь полностью уничтожил третий этаж здания, где проживало большинство футболистов команды. Также сгорели вся клубная экипировка, тренировочный инвентарь, техника, документация и личные вещи сотрудников, тренерского штаба и игроков. Сообщается, что в момент пожара на базе находился просмотровый футболист, которому удалось своевременно покинуть здание. В результате происшествия никто не пострадал.
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Вчера, 21:37
"Футбольный клуб "Машук-КМВ" понес серьезные потери. Практически все имущество, необходимое для полноценного функционирования команды, было уничтожено огнем. Несмотря на произошедшую трагедию, сегодня наша команда вышла на матч против "Волгаря". Игроки, тренерский штаб и сотрудники клуба приехали на игру, уже зная о случившемся. Для всех нас это стало тяжелым эмоциональным ударом. Однако команда проявила настоящий характер, сплоченность и профессионализм", - сообщается в Telegram-канале клуба.
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются причины произошедшего, на месте продолжают работать специалисты компетентных органов.
В воскресенье "Машук-КМВ" одержал победу над астраханским "Волгарем" в гостевом матче второго тура группы "Золото" дивизиона А Второй лиги со счетом 2:1.
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