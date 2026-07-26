"Оренбург" в меньшинстве вырвал победу в матче РПЛ против "Ростова"

На 49-й минуте после второй желтой карточки поле покинул нападающий "Оренбурга" Максим Савельев. В первом тайме он в верховом единоборстве рассек голову дебютировавшему в этом матче в РПЛ защитнику гостей Игору Ногейре, который позднее был заменен в перерыве.