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"Оренбург" в меньшинстве вырвал победу в матче РПЛ против "Ростова" - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Футбол
 
21:37 26.07.2026 (обновлено: 21:51 26.07.2026)
"Оренбург" в меньшинстве вырвал победу в матче РПЛ против "Ростова"

"Оренбург" дома победил "Ростов" в матче РПЛ, забив два мяча в меньшинстве

© Фото : Пресс-служба ФК "Оренбург"Футболисты "Оренбурга"
Футболисты Оренбурга - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Оренбург"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты «Оренбурга» обыграли «Ростов» в матче первого тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1.
  • В составе «Оренбурга» отличились Руслан Куль и Андрей Касаджиков, а у «Ростова» мяч забил Виктор Мелехин.
  • Во втором туре «Оренбург» 2 августа примет петербургский «Зенит», а «Ростов» 31 июля сыграет на выезде с московской «Родиной».
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Футболисты "Оренбурга" обыграли "Ростов" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:1. У гостей ударом из-за пределов штрафной площади мяч забил Виктор Мелехин (47-я минута). В составе хозяев отличились Руслан Куль (84) и Андрей Касаджиков (90+4), впервые вышедший на поле в рамках РПЛ и ассистировавший Кулю, который отметился дебютным голом за клуб.
Российская премьер-лига (РПЛ)
26 июля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Оренбург
2 : 1
Ростов
84‎’‎ • Руслан Куль
(Andrey Kasadzhikov)
90‎’‎ • Andrey Kasadzhikov
47‎’‎ • Виктор Мелехин
(Андрей Лангович)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 49-й минуте после второй желтой карточки поле покинул нападающий "Оренбурга" Максим Савельев. В первом тайме он в верховом единоборстве рассек голову дебютировавшему в этом матче в РПЛ защитнику гостей Игору Ногейре, который позднее был заменен в перерыве.
Также первые официальные матчи за "Ростов" провели Максим Мухин, Олакунле Олусегун и Ярослав Михайлов. У "Оренбурга" дебютировали Джерссон Гонсалес, Егор Назаренко и Максим Сивис.
Во втором туре "Оренбург" 2 августа примет петербургский "Зенит", "Ростов" 31 июля сыграет на выезде с московской "Родиной".
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ФутболСпортОренбургВиктор МелехинМаксим СавельевМаксим МухинОренбургРостовЗенитРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)Первая лига
 
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