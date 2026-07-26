"Оренбург" в меньшинстве вырвал победу в матче РПЛ против "Ростова"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты «Оренбурга» обыграли «Ростов» в матче первого тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1.
- В составе «Оренбурга» отличились Руслан Куль и Андрей Касаджиков, а у «Ростова» мяч забил Виктор Мелехин.
- Во втором туре «Оренбург» 2 августа примет петербургский «Зенит», а «Ростов» 31 июля сыграет на выезде с московской «Родиной».
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Футболисты "Оренбурга" обыграли "Ростов" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:1. У гостей ударом из-за пределов штрафной площади мяч забил Виктор Мелехин (47-я минута). В составе хозяев отличились Руслан Куль (84) и Андрей Касаджиков (90+4), впервые вышедший на поле в рамках РПЛ и ассистировавший Кулю, который отметился дебютным голом за клуб.
26 июля 2026 • начало в 19:30
Завершен
84’ • Руслан Куль
(Andrey Kasadzhikov)
90’ • Andrey Kasadzhikov
47’ • Виктор Мелехин
На 49-й минуте после второй желтой карточки поле покинул нападающий "Оренбурга" Максим Савельев. В первом тайме он в верховом единоборстве рассек голову дебютировавшему в этом матче в РПЛ защитнику гостей Игору Ногейре, который позднее был заменен в перерыве.
Также первые официальные матчи за "Ростов" провели Максим Мухин, Олакунле Олусегун и Ярослав Михайлов. У "Оренбурга" дебютировали Джерссон Гонсалес, Егор Назаренко и Максим Сивис.
Во втором туре "Оренбург" 2 августа примет петербургский "Зенит", "Ростов" 31 июля сыграет на выезде с московской "Родиной".