Ногейру из "Ростова" заменили после рассечения головы

По ходу первого тайма после удара локтем от Максима Савельева во время верхового единоборства Ногейра получил рассечение головы. Сотрудники "Ростова" после этого отстирывали кровь с формы игрока, в этом матче дебютировавшего в РПЛ. В перерыве он был заменен. В начале второго тайма Савельева удалили за вторую желтую карточку.