Ногейру из "Ростова" заменили после рассечения головы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В первом тайме матча против «Оренбурга» защитник «Ростова» Игор Ногейра получил рассечение головы после удара локтем от Максима Савельева.
- Ногейра был заменен в перерыве матча.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Тренерский штаб футбольного клуба "Ростов" заменил в перерыве защитника Игора Ногейру, который получил рассечение в первом тайме матча против "Оренбурга".
По ходу первого тайма после удара локтем от Максима Савельева во время верхового единоборства Ногейра получил рассечение головы. Сотрудники "Ростова" после этого отстирывали кровь с формы игрока, в этом матче дебютировавшего в РПЛ. В перерыве он был заменен. В начале второго тайма Савельева удалили за вторую желтую карточку.