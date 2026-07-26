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Ногейру из "Ростова" заменили после рассечения головы - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Футбол
 
21:03 26.07.2026 (обновлено: 21:09 26.07.2026)
Ногейру из "Ростова" заменили после рассечения головы

Ногейру из "Ростова" заменили после полученного в первом тайме рассечения головы

© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"Футбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первом тайме матча против «Оренбурга» защитник «Ростова» Игор Ногейра получил рассечение головы после удара локтем от Максима Савельева.
  • Ногейра был заменен в перерыве матча.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Тренерский штаб футбольного клуба "Ростов" заменил в перерыве защитника Игора Ногейру, который получил рассечение в первом тайме матча против "Оренбурга".
В воскресенье "Оренбург" принимает "Ростов" в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Идет второй тайм встречи, счет - 1:0 в пользу гостей.
По ходу первого тайма после удара локтем от Максима Савельева во время верхового единоборства Ногейра получил рассечение головы. Сотрудники "Ростова" после этого отстирывали кровь с формы игрока, в этом матче дебютировавшего в РПЛ. В перерыве он был заменен. В начале второго тайма Савельева удалили за вторую желтую карточку.
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