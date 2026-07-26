Барколя отказался подписывать новый контракт с "ПСЖ", пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Франции Брадли Барколя отказался подписывать новый контракт с футбольным клубом "Пари Сен-Жермен".
- В приобретении футболиста заинтересованы английские клубы "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси", а также немецкая "Бавария".
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Брадли Барколя отказался подписывать новый контракт с футбольным клубом "Пари Сен-Жермен", сообщает L'Equipe.
Действующее соглашение игрока с парижанами действует до 2028 года.
Барколя играет за "ПСЖ" с лета 2023 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами.