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Барколя отказался подписывать новый контракт с "ПСЖ", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Барколя отказался подписывать новый контракт с "ПСЖ", пишут СМИ

Игрок сборной Франции Барколя отказался подписывать новый контракт с "ПСЖ"

© DeFodi ImagesБрэдли Барколя
Брэдли Барколя - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© DeFodi Images
Брэдли Барколя. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Франции Брадли Барколя отказался подписывать новый контракт с футбольным клубом "Пари Сен-Жермен".
  • В приобретении футболиста заинтересованы английские клубы "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси", а также немецкая "Бавария".
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Брадли Барколя отказался подписывать новый контракт с футбольным клубом "Пари Сен-Жермен", сообщает L'Equipe.
Действующее соглашение игрока с парижанами действует до 2028 года.
По данным источника, 23-летний Барколя взял паузу в переговорах с "ПСЖ" до окончания чемпионата мира по футболу и в итоге решил завершить их. В приобретении футболиста выразили заинтересованность английские "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси", а также немецкая "Бавария".
Барколя играет за "ПСЖ" с лета 2023 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами.
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ФутболСпортФранцияПари Сен-Жермен (ПСЖ)ЛиверпульАрсенал (Лондон)Брэдли Барколя
 
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