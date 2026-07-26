СМИ узнали, что может помешать назначению Пирло тренером сборной Италии

По данным источника, переговоры о назначении Пирло на пост тренера национальной сборной были близки к завершению, но вчера зашли в тупик, главным образом из соображений целесообразности. Ряд политиков счел поведение Пирло недостойным человека, призванного представлять Италию.

"С октября прошлого года бывший полузащитник является глобальным послом российской букмекерской компании, и это спонсорство заставляет FIGC оценить, целесообразно ли выбирать его в качестве тренера", - пишет газета.

Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года. После этого Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера. Также Габриэле Гравина оставил пост президента FIGC, а его место занял Джованни Малаго.