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СМИ узнали, что может помешать назначению Пирло тренером сборной Италии - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Футбол
 
14:02 26.07.2026
СМИ узнали, что может помешать назначению Пирло тренером сборной Италии

Связь с букмекерской конторой может помешать назначению Пирло тренером сборной

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкполузащитник сборной Италии Андреа Пирло.
полузащитник сборной Италии Андреа Пирло. - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андреа Пирло является приоритетным кандидатом на пост главного тренера сборной Италии по футболу после отказа Хосепа Гвардиолы.
  • Переговоры о назначении Пирло на пост тренера национальной сборной зашли в тупик из-за его связи с российской букмекерской компанией.
  • Ряд политиков счел поведение Пирло недостойным человека, призванного представлять Италию.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Назначению Андреа Пирло на пост главного тренера сборной Италии по футболу может помешать его связь с букмекерской конторой в России, сообщает La Gazzetta dello Sport.
После отказа Хосепа Гвардиолы на предложение Итальянской федерации футбола (FIGC) занять пост главного тренера сборной страны, Пирло стал приоритетным кандидатом на эту должность. Также среди претендентов называется Роберто Манчини.
По данным источника, переговоры о назначении Пирло на пост тренера национальной сборной были близки к завершению, но вчера зашли в тупик, главным образом из соображений целесообразности. Ряд политиков счел поведение Пирло недостойным человека, призванного представлять Италию.
«
"С октября прошлого года бывший полузащитник является глобальным послом российской букмекерской компании, и это спонсорство заставляет FIGC оценить, целесообразно ли выбирать его в качестве тренера", - пишет газета.
Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года. После этого Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера. Также Габриэле Гравина оставил пост президента FIGC, а его место занял Джованни Малаго.
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