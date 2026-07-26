"Формула-1" перенесла Гран-при Бахрейна в Малайзию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный автодром «Сепанг» в Малайзии примет Гран-при Бахрейна «Формулы-1» в сезоне-2026.
- Этап пройдет с 2 по 4 октября.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Международный автодром "Сепанг" в Малайзии примет Гран-при Бахрейна "Формулы-1" в сезоне-2026, сообщается в аккаунте чемпионата в соцсети Х.
Этап пройдет с 2 по 4 октября.
Изначально Гран-при должен был пройти в Бахрейне с 10 по 12 апреля в Сахире. В марте Международная автомобильная федерация (FIA) в соцсети Х объявила об отмене этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии на фоне ситуации на Ближнем Востоке.