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"Формула-1" перенесла Гран-при Бахрейна в Малайзию - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Формула-1
 
13:47 26.07.2026 (обновлено: 13:48 26.07.2026)
"Формула-1" перенесла Гран-при Бахрейна в Малайзию

Трасса в Малайзии примет Гран-при Бахрейна "Формулы-1" в текущем сезоне

© Соцсети "Формулы-1"Болид гонщика "Мерседеса" Джорджа Расселла
Болид гонщика Мерседеса Джорджа Расселла - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Соцсети "Формулы-1"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный автодром «Сепанг» в Малайзии примет Гран-при Бахрейна «Формулы-1» в сезоне-2026.
  • Этап пройдет с 2 по 4 октября.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Международный автодром "Сепанг" в Малайзии примет Гран-при Бахрейна "Формулы-1" в сезоне-2026, сообщается в аккаунте чемпионата в соцсети Х.
Этап пройдет с 2 по 4 октября.
Изначально Гран-при должен был пройти в Бахрейне с 10 по 12 апреля в Сахире. В марте Международная автомобильная федерация (FIA) в соцсети Х объявила об отмене этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
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