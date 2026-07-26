Путин выразил надежду, что ВМФ будет эффективно прикрывать торговый флот

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин выразил надежду на эффективное прикрытие Военно-морским флотом РФ российского торгового флота.
- Глава государства заявил о необходимости решительно бороться с попытками захвата торговых судов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Военно-морской флот РФ будет эффективно прикрывать российский торговый флот.
Глава государства прибыл в Санкт-Петербург в День ВМФ. В воскресенье он заслушал доклады от командующих флотами. Во время мероприятия Путин заявил, что в случае попыток захвата торговых судов нужно действовать аккуратно, но бороться с этим решительно, как с пиратством.
"Поэтому мы с вами понимаем друг друга, и надеюсь на вашу эффективную работу по этому направлению, по прикрытию нашего флота", - сказал Путин.