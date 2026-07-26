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Путин выразил надежду, что ВМФ будет эффективно прикрывать торговый флот - РИА Новости, 26.07.2026
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17:16 26.07.2026 (обновлено: 17:35 26.07.2026)
Путин выразил надежду, что ВМФ будет эффективно прикрывать торговый флот

Путин выразил надежду, что ВМФ будет эффективно прикрывать торговый флот РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге. 26 июля 2026
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге. 26 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл к Главному Адмиралтейству в Санкт-Петербурге. 26 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин выразил надежду на эффективное прикрытие Военно-морским флотом РФ российского торгового флота.
  • Глава государства заявил о необходимости решительно бороться с попытками захвата торговых судов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Военно-морской флот РФ будет эффективно прикрывать российский торговый флот.
Глава государства прибыл в Санкт-Петербург в День ВМФ. В воскресенье он заслушал доклады от командующих флотами. Во время мероприятия Путин заявил, что в случае попыток захвата торговых судов нужно действовать аккуратно, но бороться с этим решительно, как с пиратством.
"Поэтому мы с вами понимаем друг друга, и надеюсь на вашу эффективную работу по этому направлению, по прикрытию нашего флота", - сказал Путин.
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