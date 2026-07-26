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Монсон поддержал Дегтярева в споре с Плющенко о фигурном катании в России - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Фигурное катание
 
13:57 26.07.2026
Монсон поддержал Дегтярева в споре с Плющенко о фигурном катании в России

Монсон поддержал Дегтярева в споре с Плющенко о состоянии фигурного катания в РФ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАмериканский боец смешанных единоборств Джефф Монсон
Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джефф Монсон согласен с Михаилом Дегтяревым, который не поддержал слова Евгения Плющенко о деградации фигурного катания в России.
  • Монсон считает, что уровень фигурного катания в России становится только выше.
  • Монсон подчеркнул высокий уровень подготовки юных спортсменов в России и отметил наличие многих сильных тренеров — бывших чемпионов и призеров, которые работают с детьми.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил РИА Новости, что согласен с министром спорта РФ, председателем Олимпийского комитета России Михаилом Дегтяревым, который ранее не поддержал слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о деградации фигурного катания в стране.
Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в среду заявил "Комсомольской правде", что Плющенко стоило подумать, прежде чем делать заявления о деградации фигурного катания в России. Ранее Плющенко, комментируя ситуацию с решением своего 13-летнего сына Александра выступать за сборную Азербайджана, сказал, что вид спорта в стране деградирует.
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"Я полностью согласен с Михаилом Владимировичем. Это абсолютная неправда, что уровень российского фигурного катания снижается. Это просто неправда", - сказал Монсон.
"Думаю, есть какие-то политические причины, по которым он решил, что его сын будет представлять Азербайджан. Но уровень фигурного катания в России в любом случае становится только выше", - отметил Монсон.
Он также подчеркнул высокий уровень подготовки юных спортсменов в России. "В России много сильных тренеров - бывших чемпионов и призеров, которые работают с детьми. Подготовка очень интенсивная", - добавил Монсон.
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Фигурное катаниеСпортРоссияАзербайджанМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)Джефф МонсонЕвгений Плющенко
 
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