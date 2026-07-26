Монсон поддержал Дегтярева в споре с Плющенко о фигурном катании в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Джефф Монсон согласен с Михаилом Дегтяревым, который не поддержал слова Евгения Плющенко о деградации фигурного катания в России.

Монсон считает, что уровень фигурного катания в России становится только выше.

Монсон подчеркнул высокий уровень подготовки юных спортсменов в России и отметил наличие многих сильных тренеров — бывших чемпионов и призеров, которые работают с детьми.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил РИА Новости, что согласен с министром спорта РФ, председателем Олимпийского комитета России Михаилом Дегтяревым, который ранее не поддержал слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о деградации фигурного катания в стране.

Министр спорта РФ , председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в среду заявил "Комсомольской правде", что Плющенко стоило подумать, прежде чем делать заявления о деградации фигурного катания в России. Ранее Плющенко, комментируя ситуацию с решением своего 13-летнего сына Александра выступать за сборную Азербайджана, сказал, что вид спорта в стране деградирует.

"Я полностью согласен с Михаилом Владимировичем. Это абсолютная неправда, что уровень российского фигурного катания снижается. Это просто неправда", - сказал Монсон.

"Думаю, есть какие-то политические причины, по которым он решил, что его сын будет представлять Азербайджан. Но уровень фигурного катания в России в любом случае становится только выше", - отметил Монсон.