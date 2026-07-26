Рейтинг@Mail.ru
Монсон рассказал, что его дочь занимается фигурным катанием в Уфе - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:08 26.07.2026 (обновлено: 16:25 26.07.2026)
Монсон рассказал, что его дочь занимается фигурным катанием в Уфе

Джефф Монсон рассказал, что его дочь занимается фигурным катанием в Уфе

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКоньки фигуристки
Коньки фигуристки - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Коньки фигуристки. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джефф Монсон рассказал, что его дочь занимается фигурным катанием в Уфе.
  • По словам Монсона, в Уфе много талантливых девочек, занимающихся фигурным катанием, некоторым из них меньше 10–11 лет.
  • Дочь Монсона тренируется, но не стремится к соревнованиям, она занимается для удовольствия.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал РИА Новости, что его дочь занимается фигурным катанием в Уфе.
У Монсона пятеро детей, две младшие дочери родились в России.
«
"Я живу в Уфе. Моя дочь занимается фигурным катанием, и я своими глазами вижу уровень девочек. Молодые спортсменки тренируются каждый день, занимаются гимнастикой, очень много работают", - сказал Монсон.
"Конечно, некоторые из них пока не могут выступать на чемпионатах мира или даже на чемпионате России, но они очень талантливы. И речь не только о них - вся система развивается. Только в Уфе, наверное, есть около 20 девочек очень высокого уровня. Им меньше 10-11 лет, но они уже делают невероятные вещи", - отметил он.
По словам Монсона, его дочь занимается фигурным катанием ради удовольствия, тогда как спортсменки, которые стремятся к высоким результатам, тренируются практически ежедневно. "Моя дочь тренируется, но у нее нет желания соревноваться на таком уровне. Она занимается этим для удовольствия. А девочки, которые хотят добиться высоких результатов, тренируются практически каждый день, кроме субботы. Они начинают в пять, шесть, семь, восемь лет, и это уже очень высокий уровень", - заключил Монсон.
Монсон в 2018 году получил российский паспорт и в сентябре того же года был избран в совет депутатов городского округа Красногорск. В 2020 году Монсон переехал в Уфу и открыл школу джиу-джитсу и грэпплинга, а в сентябре 2023 года стал депутатом башкирского парламента от партии "Единая Россия". Летом 2024 года он принял ислам во время приема по случаю Курбан-байрама в Москве, организованного Европейским мусульманским форумом. В октябре жена спортсмена Екатерина рассказала, что они поженились по нормам ислама, венчание (никах) было совершено в главной мечети Уфы.
Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Монсон поддержал Дегтярева в споре с Плющенко о фигурном катании в России
Вчера, 13:57
 
Фигурное катаниеСпортУфаРоссияКрасногорскДжефф Монсон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    Велес
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ленинградец
    Урал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    СКА-Хабаровск
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Шинник
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Арсенал Тула
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Ростов
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала