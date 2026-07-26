Краткий пересказ от РИА ИИ Джефф Монсон рассказал, что его дочь занимается фигурным катанием в Уфе.

По словам Монсона, в Уфе много талантливых девочек, занимающихся фигурным катанием, некоторым из них меньше 10–11 лет.

Дочь Монсона тренируется, но не стремится к соревнованиям, она занимается для удовольствия.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал РИА Новости, что его дочь занимается фигурным катанием в Уфе.

Монсона пятеро детей, две младшие дочери родились в России

« "Я живу в Уфе. Моя дочь занимается фигурным катанием, и я своими глазами вижу уровень девочек. Молодые спортсменки тренируются каждый день, занимаются гимнастикой, очень много работают", - сказал Монсон.

"Конечно, некоторые из них пока не могут выступать на чемпионатах мира или даже на чемпионате России, но они очень талантливы. И речь не только о них - вся система развивается. Только в Уфе, наверное, есть около 20 девочек очень высокого уровня. Им меньше 10-11 лет, но они уже делают невероятные вещи", - отметил он.

По словам Монсона, его дочь занимается фигурным катанием ради удовольствия, тогда как спортсменки, которые стремятся к высоким результатам, тренируются практически ежедневно. "Моя дочь тренируется, но у нее нет желания соревноваться на таком уровне. Она занимается этим для удовольствия. А девочки, которые хотят добиться высоких результатов, тренируются практически каждый день, кроме субботы. Они начинают в пять, шесть, семь, восемь лет, и это уже очень высокий уровень", - заключил Монсон.