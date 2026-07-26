Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джефф Монсон рассказал, что его дочь занимается фигурным катанием в Уфе.
- По словам Монсона, в Уфе много талантливых девочек, занимающихся фигурным катанием, некоторым из них меньше 10–11 лет.
- Дочь Монсона тренируется, но не стремится к соревнованиям, она занимается для удовольствия.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал РИА Новости, что его дочь занимается фигурным катанием в Уфе.
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"Я живу в Уфе. Моя дочь занимается фигурным катанием, и я своими глазами вижу уровень девочек. Молодые спортсменки тренируются каждый день, занимаются гимнастикой, очень много работают", - сказал Монсон.
"Конечно, некоторые из них пока не могут выступать на чемпионатах мира или даже на чемпионате России, но они очень талантливы. И речь не только о них - вся система развивается. Только в Уфе, наверное, есть около 20 девочек очень высокого уровня. Им меньше 10-11 лет, но они уже делают невероятные вещи", - отметил он.
По словам Монсона, его дочь занимается фигурным катанием ради удовольствия, тогда как спортсменки, которые стремятся к высоким результатам, тренируются практически ежедневно. "Моя дочь тренируется, но у нее нет желания соревноваться на таком уровне. Она занимается этим для удовольствия. А девочки, которые хотят добиться высоких результатов, тренируются практически каждый день, кроме субботы. Они начинают в пять, шесть, семь, восемь лет, и это уже очень высокий уровень", - заключил Монсон.
Монсон в 2018 году получил российский паспорт и в сентябре того же года был избран в совет депутатов городского округа Красногорск. В 2020 году Монсон переехал в Уфу и открыл школу джиу-джитсу и грэпплинга, а в сентябре 2023 года стал депутатом башкирского парламента от партии "Единая Россия". Летом 2024 года он принял ислам во время приема по случаю Курбан-байрама в Москве, организованного Европейским мусульманским форумом. В октябре жена спортсмена Екатерина рассказала, что они поженились по нормам ислама, венчание (никах) было совершено в главной мечети Уфы.