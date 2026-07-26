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Варвара Убель выступила на джазовом фестивале в Петербурге - РИА Новости, 26.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:10 26.07.2026 (обновлено: 14:13 26.07.2026)
Варвара Убель выступила на джазовом фестивале в Петербурге

Варвара Убель выступила в Юсуповском саду на Петербургском джазовом фестивале

© @egorova_glДжазовая певица Варвара Убель во время выступления на Санкт-Петербургском международном джазовом фестивале
Джазовая певица Варвара Убель во время выступления на Санкт-Петербургском международном джазовом фестивале - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© @egorova_gl
Джазовая певица Варвара Убель во время выступления на Санкт-Петербургском международном джазовом фестивале
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Варвара Убель выступила в заключительном концерте в Юсуповском саду в рамках Санкт-Петербургского международного джазового фестиваля.
  • В субботу завершили свою работу все открытые площадки Джазового фестиваля в Санкт-Петербурге, включая главную сцену в Юсуповском саду.
  • На фестивале выступили такие артисты, как Orchestra Beat, Женя Любич, Борис Березовский и Варвара Убель & The Band.
С.- ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Джазовая певица Варвара Убель выступила в заключительном концерте в Юсуповском саду в рамках Санкт-Петербургского международного джазового фестиваля в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
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В субботу все открытые площадки Джазового фестиваля в Санкт-Петербурге завершили свои работу, в том числе - главная открытая сцена в Юсуповском саду. Выступления брасс-бэнда Orchestra Beat, "русской француженки" Жени Любич, пианиста Бориса Березовского с программой "Дебюсси и джаз" и певицы Варвары Убель & The Band стали заключительными.
"Я очень люблю джаз, и эти джазовые гармонии, которые пришли из Франции. Для меня джаз - это африканское такое блюдо потрясающее, но под европейским соусом. Эти чудесные гармонии, которые мы все так любим - это разработки Дебюсси, Скрябина и других композиторов. Потом присоединился джаз - и это совпало с эстетикой удовольствия, созерцания, это музыка счастливых людей. За год до своей смерти Дебюсси написал сонату для скрипки - в ней нет ни капли страдания. Меня удивляет, почему во Франции до этого не догадались, казалось бы. Но те не менее мы первые", - рассказал журналистам Борис Березовский.
Петербургская певица Женя Любич обрела широкую известность как участница французской группы Nouvelle Vague. Артистка стала автором более 300 песен на русском, английском и французском языках. В творчестве Любич соединяются джаз, ретро и авторская песня. Певица исполнила свои авторские песни о лете, Париже и Петербурге, а также свои хиты Russian girl, "Колыбельная Тишины" из фильма "Он - дракон" и "Случайный поворот" из сериала "Саша и Питер".
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Варвара Убель вышла на сцену Юсуповского сада совместно с профессиональным составом музыкантов, в том числе с Егором Убелем - мультиинструменталистом, музыкальным продюсером, родным братом певицы. Убель представила как хиты мировой джазовой музыки, так и собственные композиции.
Накануне, в пятницу, на площадке выступили Трио Риада Маммадова, Вадим Эйленкриг и Камерный оркестр Калининградской филармонии имени Светланова и Аглая Шиловская и LRK Trio.
Saint Petersburg Jazz Festival впервые прошел в 2024 году и сразу утвердился в качестве крупнейшего музыкального события города. Тогда его посетили более 200 тысяч человек, с каждым годом число зрителей возрастает. Фестиваль организован Ассоциацией джазовых музыкантов и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Санкт-Петербурга и Фонда Игоря Бутмана.
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