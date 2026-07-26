Варвара Убель выступила на джазовом фестивале в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Варвара Убель выступила в заключительном концерте в Юсуповском саду в рамках Санкт-Петербургского международного джазового фестиваля.

В субботу завершили свою работу все открытые площадки Джазового фестиваля в Санкт-Петербурге, включая главную сцену в Юсуповском саду.

На фестивале выступили такие артисты, как Orchestra Beat, Женя Любич, Борис Березовский и Варвара Убель & The Band.

С.- ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Джазовая певица Варвара Убель выступила в заключительном концерте в Юсуповском саду в рамках Санкт-Петербургского международного джазового фестиваля в субботу, передает корреспондент РИА Новости.

Saint Petersburg Jazz Festival проходит с 20 по 26 июля.

В субботу все открытые площадки Джазового фестиваля в Санкт-Петербурге завершили свои работу, в том числе - главная открытая сцена в Юсуповском саду. Выступления брасс-бэнда Orchestra Beat, "русской француженки" Жени Любич, пианиста Бориса Березовского с программой "Дебюсси и джаз" и певицы Варвары Убель & The Band стали заключительными.

"Я очень люблю джаз, и эти джазовые гармонии, которые пришли из Франции. Для меня джаз - это африканское такое блюдо потрясающее, но под европейским соусом. Эти чудесные гармонии, которые мы все так любим - это разработки Дебюсси, Скрябина и других композиторов. Потом присоединился джаз - и это совпало с эстетикой удовольствия, созерцания, это музыка счастливых людей. За год до своей смерти Дебюсси написал сонату для скрипки - в ней нет ни капли страдания. Меня удивляет, почему во Франции до этого не догадались, казалось бы. Но те не менее мы первые", - рассказал журналистам Борис Березовский.

Петербургская певица Женя Любич обрела широкую известность как участница французской группы Nouvelle Vague. Артистка стала автором более 300 песен на русском, английском и французском языках. В творчестве Любич соединяются джаз, ретро и авторская песня. Певица исполнила свои авторские песни о лете, Париже и Петербурге, а также свои хиты Russian girl, "Колыбельная Тишины" из фильма "Он - дракон" и "Случайный поворот" из сериала "Саша и Питер".

Варвара Убель вышла на сцену Юсуповского сада совместно с профессиональным составом музыкантов, в том числе с Егором Убелем - мультиинструменталистом, музыкальным продюсером, родным братом певицы. Убель представила как хиты мировой джазовой музыки, так и собственные композиции.

Накануне, в пятницу, на площадке выступили Трио Риада Маммадова, Вадим Эйленкриг и Камерный оркестр Калининградской филармонии имени Светланова и Аглая Шиловская и LRK Trio.