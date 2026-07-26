В Дагестане возбудили дело после гибели трех детей от отравления газом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Махачкале трое детей получили острое отравление газом и скончались.
- Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено против отца погибших детей.
- Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с гибелью детей, в ходе которой установят обстоятельства произошедшего и оценят соблюдение требований законодательства.
МАХАЧКАЛА, 26 июл - РИА Новости. Уголовное дело по факту смерти трех детей от отравления газом в доме в Махачкале возбуждено против их отца, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по Дагестану.
Ранее в ведомстве сообщили, что вечером 25 июля в одном из домов по улице Бугленской в Махачкале трое малолетних детей, которые были без надлежащего контроля, открыли газовый кран и получили острое отравление, от которого скончались. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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"Уголовное дело возбуждено в отношении местного жителя – отца погибших детей. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", – сообщили в ведомстве.
Уточняется, что в момент трагедии дома была мать детей – она пыталась привести их в чувство, но не смогла.
Пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщает, что ведомство организовало проверку в связи с гибелью детей. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования и о несовершеннолетних.