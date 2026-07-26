Предварительным диагнозом Хуана Боселли назвали перелом носа со смещением

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист команды «Краснодар» Хуан Боселли получил повреждение в матче первого тура РПЛ против «Рубина».
- Предварительный диагноз Хуана Боселли — закрытый перелом носа со смещением.
- На 18-й минуте матча красную карточку получил защитник «Рубина» Илья Рожков, ударивший Боселли рукой в лицо.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Врач "Краснодара" Денис Шахаев назвал предварительным диагнозом футболиста команды Хуана Боселли, получившего повреждение в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина", закрытый перелом носа со смещением, следует из протокола матча на сайте РПЛ.
В воскресенье "Краснодар" обыграл на выезде "Рубин" (3:1). Отметившийся голом со штрафного и результативной передачей пяткой Боселли был заменен на 77-й минуте. На 18-й минуте красную карточку получил защитник казанцев Илья Рожков, ударивший Боселли рукой в лицо. После удара форвард гостей упал на газон, у него пошла кровь из носа, о чем он сигнализировал главному судье Артему Чистякову.
"На 16-й минуте матча в результате игрового единоборства травму получил игрок команды "Краснодар" Боселли Хуан. Предварительный диагноз: закрытый перелом костей носа со смещением. Первая помощь: криотерапия, медикаментозное обезболивание. Записано со слов врача команды "Краснодар" Шахаева Д. В.", - говорится в протоколе.