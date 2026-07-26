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Предварительным диагнозом Хуана Боселли назвали перелом носа со смещением - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Футбол
 
23:53 26.07.2026 (обновлено: 00:56 27.07.2026)
Предварительным диагнозом Хуана Боселли назвали перелом носа со смещением

Врач Шахаев назвал перелом носа со смещением предварительным диагнозом Боселли

© Фото : соцсети ФК "Краснодар"Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : соцсети ФК "Краснодар"
Хуан Мануэль Боселли. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист команды «Краснодар» Хуан Боселли получил повреждение в матче первого тура РПЛ против «Рубина».
  • Предварительный диагноз Хуана Боселли — закрытый перелом носа со смещением.
  • На 18-й минуте матча красную карточку получил защитник «Рубина» Илья Рожков, ударивший Боселли рукой в лицо.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Врач "Краснодара" Денис Шахаев назвал предварительным диагнозом футболиста команды Хуана Боселли, получившего повреждение в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина", закрытый перелом носа со смещением, следует из протокола матча на сайте РПЛ.
В воскресенье "Краснодар" обыграл на выезде "Рубин" (3:1). Отметившийся голом со штрафного и результативной передачей пяткой Боселли был заменен на 77-й минуте. На 18-й минуте красную карточку получил защитник казанцев Илья Рожков, ударивший Боселли рукой в лицо. После удара форвард гостей упал на газон, у него пошла кровь из носа, о чем он сигнализировал главному судье Артему Чистякову.
"На 16-й минуте матча в результате игрового единоборства травму получил игрок команды "Краснодар" Боселли Хуан. Предварительный диагноз: закрытый перелом костей носа со смещением. Первая помощь: криотерапия, медикаментозное обезболивание. Записано со слов врача команды "Краснодар" Шахаева Д. В.", - говорится в протоколе.
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