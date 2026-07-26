Предварительным диагнозом Хуана Боселли назвали перелом носа со смещением

"На 16-й минуте матча в результате игрового единоборства травму получил игрок команды "Краснодар" Боселли Хуан. Предварительный диагноз: закрытый перелом костей носа со смещением. Первая помощь: криотерапия, медикаментозное обезболивание. Записано со слов врача команды "Краснодар" Шахаева Д. В.", - говорится в протоколе.